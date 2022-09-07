Часть Души России открыли на Улице Дальнего Востока

Россия уникальна благодаря своей многонациональности. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Что такое Россия? Несомненно, ее многонациональность. Именно эту черту необъятной Родины подчеркнули организаторы Молодежного мультимедийного кампуса «Душа России. Север» на VII Восточном экономическом форуме. Интерактивный павильон с помощью новых технологий поможет в экспресс-обучении резьбе по дереву, бересте и коже. Почему стоит посетить эту экспозицию – в материале dv.kp.ru.

ЧЕМ БОГАТЫ КОРЕННЫЕ НАРОДЫ

Сцена комплекса расположилась за «Домом Тигра» на Улице Дальнего Востока – корреспондент «КП» посетил репетицию открытия. Поражает даже «прогонка» выступления: этнические мотивы, варган и хомус в руках умелых якутских вокалистов. Ощущение «Севера» посещает сразу. Это о первых впечатлениях. Заходим в комплекс.

Форум объединяет народы нашей большой страны. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

В павильоне, выполненном в этнических орнаментах разных народов, объединили несколько площадок. Там можно приобрести сувениры, или создать их самому; более того, здесь провели несколько лекций о культуре этносов Ханты-Мансийского округа и Югры и северной части России на Дальнем Востоке. Территория создана, чтобы показать культурное богатство народов севера с помощью мультимедийных технологий и интерактива. В павильоне проводятся мастер-классы от профессиональных дизайнеров и молодежной лаборатории народного искусства по изготовлению сувениров-оберегов, национальной куклы, резьбы по дереву и кости, по обработке кожи и бересты. Там же провели пресс-подход для журналистов, рассказали о целях и задачах комплекса.

Организаторы уточнили для «КП», что практика «тренда» на создание кластеров этнического искусства посетила сразу несколько регионов: Бурятию, Ханты-Мансийскоий автономный округ, Якутию. Последняя Республика, напомним, сосредоточилась на производстве кинолент. А фестиваль якутского кинематографа состоялся в Приморье 2 – 6 сентября.

Уклад и обычаи коренных народов важно сохранить. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

МНЕНИЯ

– Такого рода пространства для молодых людей дают возможность выступить со своей идеей, познакомиться с другими знаниями, умениями и опытом, создать проектную команду и реализовать свои идеи Их достижения имеют большое значение для нашего будущего. Культурное богатство коренных народов нельзя растерять, – сказала Наталья Комарова, губернатор ХМАО-Югры. Регион – основной бенефициар этнической экспозиции.

Наталья Комарова уверена, что культурное богатство нужно свято чтить. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Презентовать открытие комплекса пришел также Александр Стуглев, директор Фонда Росконгресс – прямого организатора Восточного экономического форума. Эксперт отметил, что вопросы развития креативных индустрий в России можно и нужно обсуждать на форумах вроде Петербургского международного экономического форума или ВЭФ:

– Наша задача – не только сохранить традиционный уклад жизни и культурных особенностей этих народов, но и обеспечить их устойчивое, поступательное развитие. Открытие Молодежного мультимедийно-дискуссионного кампуса будет способствовать привлечению молодежи в креативный сектор.

Александр Стуглеев с интересом рассматривал уникальные сувениры. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

К слову, мультимедийная зона принимает участников форума даже после его завершения. Посетить ее смогут и гости набережной ДВФУ до 11 сентября.

Напомним, ранее на ВЭФ-2022 обсудили вопросы по сохранению охранению культуры и языков местных коренных народов. Подробности – в нашем материале.

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