Тайфун Hinnamnor уничтожил 26 мостов и затопил почти 190 домов в Приморье

В крае развернуто семь пунктов временного размещения. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Тайфун Hinnamnor уже покинул территорию Приморья, но люди до сих пор устраняют его последствия. В пресс-службе краевого МЧС рассказали, сколько городов и сел пострадали из-за удара стихии.

По информации представителей ведомства, в 19 населенных пунктах подтоплены 186 домов, 540 придомовых территорий, повреждено 26 мостов. Дорожное сообщение отсутствует в 33 городах и селах. Во время непогоды специалисты эвакуировали 96 человек и продолжают спасать приморцев.

Пункты временного размещения развернулись в Ольгинском и Чугуевском округах, в Партизанском муниципальном районе и городском округе. Всего семь точек ПВР.

В двух ПВР Партизанского района находятся 36 человек, девять из них дети. У людей есть все необходимое в виде лекарств, предметов первой помощи и трехразового питания.

Специалисты Центра управления в кризисных ситуациях продолжают контролировать гидрологическую обстановку, в Лазовском районе ситуацию контролирует вертолет МИ-8 Хабаровского авиационного СЦ.

Сотрудники МЧС на лодке эвакуировали десять человек из Голубовки, Екатериновки и поселка Боец Кузнецов. Шестой пожарно-спасательный отряд доставил пять тонн технической воду в районную больницу №1 села Углекаменс Партизанского городского округа.

Специалисты Амурского спасательного центра МЧС помогали жителям села Преображение в Лазовском округе, а также расчищали ливневую канализацию в поселке Ольга Ольгинского округа.

«Примавтодор» занялся восстановлением размытых трасс, а энергетики – возобновлением электроснабжения.

В устранении последствий непогоды участвовали 376 человек и 192 единицы техники.

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