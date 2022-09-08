Спасенного в Приморье детеныша леопарда провакцинировали от инфекционных заболеваний

Леопард на медосмотре. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

В августе 2022 года котенка дальневосточного леопарда, зараженного паразитами, отловили у границ нацпарка «Земля леопарда». С того самого дня специалисты пристально следят за самочувствием малыша. Недавно юный хищник прошел медико-биологический осмотр и получил дозу вакцины от инфекционных заболеваний.

Краснокнижного котенка без матери нашли и спасли сотрудники ФГБУ «Земля леопарда» – за пределами нацпарка. В истощенном состоянии он был передан в Центр реабилитации у села Алексеевка, после лечения его выпустили в открытый вольер. Леопарду присвоили номер Leo 260M. Сейчас ему шесть месяцев. Реабилитация дикого звереныша идет успешно: он набрал в весе и выработал охотничьи навыки, а также успешно сохранил характер дикого зверя.

Для того, чтобы провести новый медосмотр, леопарда нужно было обездвижить, однако сделать это оказалось не так просто. Как отмечают эксперты, краснокнижнаый котенок успешно учится избегать людей, что наравне с самостоятельной охотой является необходимым условием для потенциального выпуска в дикую природу. Во время медосмотра специалисты оценили общее состояние животного, взяли анализ крови, произвели все необходимые замеры. Детеныш весит уже более 11,5 килограмм, хотя при поступлении в Центр реабилитации его вес составлял всего 4,5 килограмма.

– Клинически животное здорово, показывает хорошее самочувствие и находится в прекрасной физической форме. Сейчас он успешно охотится на кроликов. Пока противопоказаний к выпуску в дикую природу нет – у него все получается на «отлично», – подчеркнул Виктор Кузьменко, председатель правления МРОО «Центр «Тигр».

После медосмотра леопарда вернули обратно в вольер, а специалисты продолжили удаленное наблюдение за зверем.

– Судьбе наперекор леопард выжил и сумел сам, без матери, воспитать в себе характер дикого хищника. Он живет в образцовых условиях, которые максимально приближены к диким: территория имеет сложный ландшафт, густую растительность, водоем. Уверены, что его ждет светлое будущее, и мы сможем вернуть леопарденка в природу, его родной дом, – отметил Виктор Бардюк, директор ФГБУ «Земля леопарда».

На данный момент Leo 260M находится на долгом пути возвращения на волю. Ему предстоит пройти длительный курс реабилитации – не менее года. Леопард должен научиться самостоятельно добывать пищу и избегать человека.

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