Пилотирование подводных роботов, дайвинг и туризм: как будут стимулировать науку на Дальнем Востоке

Остров Итуруп. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На полях ВЭФ рассказали, как стимулировать науку на Дальнем Востоке, почему не нужно удерживать кадры и зачем обучать детей дайвингу.

Как завлечь в науку?

Сейчас перед наукой стоит несколько ключевых задач. Во-первых, повышение доступности. Каждый житель страны вне зависимости от личного опыта и уровня образования должен иметь доступ к результатам научных исследований. Во-вторых, необходимо повысить привлекательность науки, чтобы молодые ученые понимали важность своих трудов. В-третьих, важно вовлечь ученых в решение задач, значимых для развития общества. Наука ради людей, а не ради науки. Сделать это предлагают при помощи научного волонтерства и научно-популярного туризма.

Научные волонтеры помогают обучать искусственный интеллект, обрабатывают массивы данных и даже изучают фотографии Юпитера с телескопа NASA. Наиболее часто добровольцы задействованы в сферах экологии, сельского хозяйства и IT. Нужен только компьютер, интернет и желание.

Научно-познавательный туризм

Говорить о таком туризме начали не на пустом месте. Подобные программы уже успешно работают в регионах Дальнего Востока.

– С 2011 года в Кроноцком заповеднике реализуются волонтерские программы, – рассказала заместитель председателя правительства Камчатского края Александра Лебедева, – Каждый год приезжает порядка 120 человек, каждый пятый из них – научный волонтер. Другой проект, который мы выполняем в партнерстве с РГО – экологический лагерь на Курильском озере.

Заместитель председателя правительства Камчатского края Александра Лебедева. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Проект фестиваля, который привлечет юных ученых в Приморье, разработала студентка ШЭМ ДВФУ Елизавета Лебедь.

– Молодежный фестиваль состоится на базе университета летом 2023 года, – отметила девушка, – Главная его цель – показать молодым людям, что такое научно-познавательный туризм. Да, у них будет культурная программа, ориентированная на достопримечательности и активности, но главное – мы сможем познакомить их с местными лабораториями, продемонстрировать, как наши ученые уникально подают материал, и влюбить в Дальний Восток.

Не бороться с оттоком кадров

– Президент Владимир Путин на пленарном заседании акцентировал внимание на том, что главная ценность Дальнего Востока – это люди, – поделился исполняющий обязанности ректора ДВФУ Борис Коробец, – Я наблюдаю, как молодые люди уезжают на Запад, думая, что там больше возможностей. Однако важно помнить, что там совсем другая конкуренция. Никто не ждет вас с распростертыми объятиями. Нам важно не бороться с оттоком кадров, а делать так, чтобы дальневосточные регионы были привлекательны для жизни. В рамках приемной кампании – 2022 у нас получилось сделать так, что каждый третий наш абитуриент – не дальневосточник.

Исполняющий обязанности ректора ДВФУ Борис Коробец. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Борис Коробец также подчеркнул, что новое поколение сложно мотивировать старыми ценностями. Да, инфраструктура и деньги очень важны, но без вызова, без какого-то вопроса, который они хотят решить, ничего не получится. Эти ребята хотят менять мир.

В науку с юных лет

Очень важно, что у школьников и студентов есть возможность попробовать себя в каком-то направлении через стажировку или волонтерство. Осознанный выбор того, чем будешь заниматься – гарант интереса к профессии и желания в ней развиваться.

- Мы стараемся уйти от рамок, чтобы дети не боялись науки, - подчеркнула заместитель директора по развитию ВДЦ «Океан» Наталья Семинюда, – Благодаря тесному сотрудничеству с различными образовательными и научными учреждениями, мы приглашаем лекторов, которые помогают детям научиться исследовать и креативно мыслить. Наши воспитанники изучают искусственное размножение морских организмов на примере морского ежа совместно с Приморским океанариумом и ННЦ Морской биологии ДВО РАН, учатся пилотировать подводных роботов в Центре развития робототехники, исследуют почвы побережья вместе с ДВО РАН. Они даже обучаются дайвингу совместно с водолазным центром «ДайвПрим». Благодаря этим шагам некоторые дети осознанно идут в науку и нередко возвращаются к нам уже в качестве лекторов.

Заместитель директора по развитию ВДЦ «Океан» Наталья Семинюда. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

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