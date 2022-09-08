Благовония, хороводы и почему робот не отвечает: одна из главных по культуре в России проинспектировала арт-объекты ВЭФ

Народные танцы Якутии у павильона ЕАО. Фото: Руслан НОВИКОВ

Дальневосточная улица без прикрас стала одной из главных (и, главное, обсуждаемых) площадок Восточного экономического форума - 2022 во Владивостоке. Бесчисленные арт-объекты призваны отразить инвестиционную привлекательность регионов округа, но ряд мероприятий ориентированы сугубо на культурный пласт этнических народов и жителей. «Туризма без культуры быть не может», - несколько раз повторили разные представители региональных и федеральных ведомств в сопровождении заместителя главы Минкульта РФ Ольги Яриловой. Именно она посетила «Улицу» с инспекцией в последний день ВЭФ. Как это было – в материале dv.kp.ru.

ОТ МАГАДАНА ДО ВОСТОЧНОГО ЮГА РОССИИ

Делегация начала экскурсионную прогулку с павильона одного из самых северных регионов страны. Ольге Сергеевне показали золото с Колымы и этнические ювелирные украшения. Замминистр культуры «проштрудировала» представителей региона: долго уточняла, все ли хорошо у Магадана с туризмом (отметим, перспективы неплохие: и зимние базы, и обновленные дороги), спрашивала про областные мероприятия. Глава магаданского агентства по туризму Анна Шапалова достойно защитилась.

Якутия встретила шумно. Творческие коллективы с варганом и громким хором очаровали представителя министерства. В рамках нацпроекта «Культура» регион привез собственный «Кочующий музей», уже знакомый многим. Экспозиция построена с помощью интерактивных технологий: можно узнать не только интересности об истории, но и познакомиться с фаворитами якутских кинематографа и мультипликации. Среди дальневосточных регионов Республика – пока фаворит этого ремесла. С какой заботой режиссеры отражают этнический колорит… Но это уже лирика.

Еврейская автономная область тоже встретила плясками и без стеснения позвала чиновницу в хоровод. Музыка была бодрой, светской и бытовой одновременно – с традиционным еврейским колоритом.

Ольга Сергеевна присоединилась практически к каждому творческому коллективу. Фото: Руслан НОВИКОВ

В павильоне Забайкалья подробнее остановились на инвестиционной привлекательности региона. Представили гордость края – Быстринский ГРК и, конечно, культурно-этнические особенности стендов. Отдельно расположился павильончик с благовониями и сувенирами из региона. Такой же есть у представителей бурятской делегации.

Горят забайкальские благовония. Фото: Руслан НОВИКОВ

Дальше прошлись по самому большому, трехэтажному павильону Амурской области. Встретили танцовщицы традиционного русского колорита. Стенды не зря разместили в огромном и архитектурно причудливом здании: здесь на первом этаже мастер-планы всех дальневосточных городов, инвестиционные проекты. Культурно-исторические особенности Амура тоже не забыли и показали даже динозавров, а представители региона отметили: «У нас в Благовещенске прямо в городе останки до сих пор откапывают».

Добродушный павильон Сахалина с хореографическим ансамблем «Дерево». Фото: Руслан НОВИКОВ

Павильон Сахалинской области встретил замминистра молодым творческим коллективом с танцами и вокалом, а делегаты упрашивали посетить сам регион: в общем-то, почти договорились, осталось обсудить нюансы. Стенды вызвали неподдельный интерес: думается, область не останется без федеральных грантов на поддержку туризма.

Приморский и Хабаровский края – еще одни жемчужины «Улицы». Регион-хозяин выставки представил многочисленное множество инвестпроектов, о которых «КП» не раз писала, познакомил c предпринимателями-авантюристами модного проекта «Киберателье». Никуда и без музыкального приветствия. Ольге Сергеевне показали суперлегкие коляски из карбона, робота Адама местного пошива. Похвалила, только попросила научить отвечать на вопросы. Пока что машина этого не умеет.

Соседи встречали хлебом и солью: Хабаровский край сделал несколько презентов и показал потенциал региональной инфраструктуры. Напомним, инвестиции в регион, представленные проектами на ВЭФ, превысили 8,5 миллионов рублей. Среди них, например, строительство Центра протонно-лучевой терапии в Хабаровске. Он имеет колоссальное значение.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Ольга Ярилова поручила исправить замеченные недочеты, за культурными объектами попросила следить местных губернаторов. Но негатива – крупица. А впечатления колоссальные:

Ольга Ярилова заместитель министра культуры РФ. Фото: Руслан НОВИКОВ

– Необыкновенные эмоции от этой улицы. Мы объединили здесь и экономику, и культуру. Считаем, что культура вообще лежит в основе всех процессов. Посмотрите, как регионы себя здорово презентуют. Каждый может найти для себя в этих павильонах что-то уникальное и понять, чем знаменит сегодня регион и что можно там делать, творить, создавать. Нужно создавать материально техническую базу, развивать учреждения культуры, оснащать их современным оборудованием. Люди на Дальнем Востоке не должны чувствовать своей отдаленности от центра России.