Благовония, хороводы и почему робот не отвечает: одна из главных по культуре в России проинспектировала арт-объекты ВЭФ

Народные танцы Якутии у павильона ЕАО.
Фото: Руслан НОВИКОВ
Дальневосточная улица без прикрас стала одной из главных (и, главное, обсуждаемых) площадок Восточного экономического форума - 2022 во Владивостоке. Бесчисленные арт-объекты призваны отразить инвестиционную привлекательность регионов округа, но ряд мероприятий ориентированы сугубо на культурный пласт этнических народов и жителей. «Туризма без культуры быть не может», - несколько раз повторили разные представители региональных и федеральных ведомств в сопровождении заместителя главы Минкульта РФ Ольги Яриловой. Именно она посетила «Улицу» с инспекцией в последний день ВЭФ. Как это было – в материале dv.kp.ru.
ОТ МАГАДАНА ДО ВОСТОЧНОГО ЮГА РОССИИ
Делегация начала экскурсионную прогулку с павильона одного из самых северных регионов страны. Ольге Сергеевне показали золото с Колымы и этнические ювелирные украшения. Замминистр культуры «проштрудировала» представителей региона: долго уточняла, все ли хорошо у Магадана с туризмом (отметим, перспективы неплохие: и зимние базы, и обновленные дороги), спрашивала про областные мероприятия. Глава магаданского агентства по туризму Анна Шапалова достойно защитилась.
Якутия встретила шумно. Творческие коллективы с варганом и громким хором очаровали представителя министерства. В рамках нацпроекта «Культура» регион привез собственный «Кочующий музей», уже знакомый многим. Экспозиция построена с помощью интерактивных технологий: можно узнать не только интересности об истории, но и познакомиться с фаворитами якутских кинематографа и мультипликации. Среди дальневосточных регионов Республика – пока фаворит этого ремесла. С какой заботой режиссеры отражают этнический колорит… Но это уже лирика.
Еврейская автономная область тоже встретила плясками и без стеснения позвала чиновницу в хоровод. Музыка была бодрой, светской и бытовой одновременно – с традиционным еврейским колоритом.
Ольга Сергеевна присоединилась практически к каждому творческому коллективу.
Фото: Руслан НОВИКОВ
В павильоне Забайкалья подробнее остановились на инвестиционной привлекательности региона. Представили гордость края – Быстринский ГРК и, конечно, культурно-этнические особенности стендов. Отдельно расположился павильончик с благовониями и сувенирами из региона. Такой же есть у представителей бурятской делегации.
Горят забайкальские благовония.
Фото: Руслан НОВИКОВ
Дальше прошлись по самому большому, трехэтажному павильону Амурской области. Встретили танцовщицы традиционного русского колорита. Стенды не зря разместили в огромном и архитектурно причудливом здании: здесь на первом этаже мастер-планы всех дальневосточных городов, инвестиционные проекты. Культурно-исторические особенности Амура тоже не забыли и показали даже динозавров, а представители региона отметили: «У нас в Благовещенске прямо в городе останки до сих пор откапывают».
Добродушный павильон Сахалина с хореографическим ансамблем «Дерево».
Фото: Руслан НОВИКОВ
Павильон Сахалинской области встретил замминистра молодым творческим коллективом с танцами и вокалом, а делегаты упрашивали посетить сам регион: в общем-то, почти договорились, осталось обсудить нюансы. Стенды вызвали неподдельный интерес: думается, область не останется без федеральных грантов на поддержку туризма.
Приморский и Хабаровский края – еще одни жемчужины «Улицы». Регион-хозяин выставки представил многочисленное множество инвестпроектов, о которых «КП» не раз писала, познакомил c предпринимателями-авантюристами модного проекта «Киберателье». Никуда и без музыкального приветствия. Ольге Сергеевне показали суперлегкие коляски из карбона, робота Адама местного пошива. Похвалила, только попросила научить отвечать на вопросы. Пока что машина этого не умеет.
Соседи встречали хлебом и солью: Хабаровский край сделал несколько презентов и показал потенциал региональной инфраструктуры. Напомним, инвестиции в регион, представленные проектами на ВЭФ, превысили 8,5 миллионов рублей. Среди них, например, строительство Центра протонно-лучевой терапии в Хабаровске. Он имеет колоссальное значение.
ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Ольга Ярилова поручила исправить замеченные недочеты, за культурными объектами попросила следить местных губернаторов. Но негатива – крупица. А впечатления колоссальные:
Ольга Ярилова заместитель министра культуры РФ.
Фото: Руслан НОВИКОВ
– Необыкновенные эмоции от этой улицы. Мы объединили здесь и экономику, и культуру. Считаем, что культура вообще лежит в основе всех процессов. Посмотрите, как регионы себя здорово презентуют. Каждый может найти для себя в этих павильонах что-то уникальное и понять, чем знаменит сегодня регион и что можно там делать, творить, создавать. Нужно создавать материально техническую базу, развивать учреждения культуры, оснащать их современным оборудованием. Люди на Дальнем Востоке не должны чувствовать своей отдаленности от центра России.
Ювелирные украшения и сувениры ЕАО.
Фото: Руслан НОВИКОВ