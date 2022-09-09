Испытать свои силы и нервы на прочность жители Владивостока могут на соревнованиях «Железный остров»

Кроме триатлона будут и другие дисциплины. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На острове Русский в районе поселка Канал 10 и 11 сентября пройдут соревнования по триатлону «Железный остров». Спортсменам предстоит посоревноваться в беге, в гонках на велосипеде и плавании. Организатором мероприятия стала федерация триатлона и полиатлона Приморья. О самом событии, подготовке к нему, а также о том, кому не стоит участвовать в эфире радио «Комсомольская правда» во Владивостоке спортивный врач, специалист по реабилитации и лечебной физкультуре, тренер, health менеджер Дмитрий Виговский и председатель федерации триатлона и полиатлона Приморского края Евгений Карпов.

– Что это за мероприятие и какие дисциплины оно в себя включает?

Евгений Карпов

– Это фестиваль, куда входит триатлон – плавание, велогонки и бег. Также будет простой бег с дистанцией в 10 километров. Супер-спринт – участники должны проплыть 350 метров, проехать 4 километра и пробежать 2 километра. В этом году мы ввели новую дисциплину – заплыв «железная полторашка». Также у нас появились маленькие траитлонисты пяти-шести лет, у них будет забег на беговелах «дуатлоша». Я думаю, это станет «изюминкой» программы, так как мамы и папы смогут поболеть за своих детей, посмотреть на их способности и получить незабываемые эмоции.

Это заключительный этап для отбора в Сочи, где пройдет финал соревнований IRONSTAR. Ребята представят наш края 9 октября.

– Сколько будет участников?

Евгений Карпов:

– Больше 200. К сожалению, мы не сможем принять еще людей, нам не позволяют размеры площадки, на следующий год будем искать другое место. Количество мужчин превышает количество женщин, в процентном соотношении примерно 80 на 20.

– Как пройдут соревнования?

Евгений Карпов

– Мы распределили все по дисциплинам. 10 сентября пройдут забеги на 10 километров, спринты, детские старты, «железная полторашка». 11 числа – «олимпийка», супер-спринт.

Евгений Карпов и Дмитрий Виговский. Фото: принтскрин видео.

– Какие плюсы и минусы у дуатлона и триатлона?

Дмитрий Виговский

– Для нашей общественности – это новые дисциплины, которые требуют серьезного анализа, если мы говорим о развивающем и поддерживающем эффекте для здоровья. Сейчас появились детские направления в дуатлоне, которые потребуют серьезного анализа на дальнейшие возможности влияния на организм. В нынешних условиях, в эпоху пандемии и ортопедических заболеваний разнообразные активности в виде плавания и бега – прекрасная возможность улучшить свое здоровье и нервную систему.

Евгений Карпов

– Отмечу, что в любом виде спорта главное – это дозировка, важно, чтобы взрослого или ребенка кто-то вовремя тормозил.

– Многие люди занимаются самостоятельно, опираясь на интуицию, как понять, что пора остановиться?

Евгений Карпов

– Первый признак – это пропажа сна, во время которого мы восстанавливаем потраченные силы. В такие моменты психика говорит «стоп». Также, когда появляется апатия, стоит задуматься и снизить нагрузку.

Дмитрий Виговский

– Для спорта высоких достижений в особенности видов на выносливость свойственен синдром перетренированности. Один из его критериев – потеря настроения и желания тренироваться, потому что это процесс вызывает стресс. Мы теряем сон из-за торможения нервной системы, которая не может полноценно функционировать, отличать стрессорные факторы от слабых. В дальнейшем это приводит к органическим проблемам, повреждению внутренних структур и химических процессов, что можно будет увидеть на анализах.

– Зачем люди занимаются триатлоном?

Евгений Карпов

– Возможно, чтобы улучшить свою фигуру. У всех пловцов красивая фигура, торс, велосипедный спорт отлично прокачивает ноги и ягодицы, а бег сжигает жир.

Дмитрий Виговский

– Триатлон оказывает разностороннее влияние на организм человека, помогает развить нервную систему. Во время тренировок работает все тело, подключаются сердечно-сосудистая и дыхательная системы. Главное, чтобы человек действительно был погружен в это и правильно занимался активностью.

– Какие травмы чаще всего встречаются в триатлоне?

Дмитрий Виговский

– В основном усталостные, когда нет контакта с соперником, но есть большие и однотипные объемы двигательной активности. Также возможны контузии мозгового вещества кости, воспалительные элементы суставных структур мягких тканей, миозиты – воспаление мышечной ткани. Но это все может появиться и в других видах спорта, если не соблюдать правильный тренировочный процесс.

– Можно ли это нивелировать, например, подобрать правильную экипировку?

Дмитрий Виговский

– Если мы говорит о велоспорте, то важно качество самого транспорта, то если посадка и ее регулировка. В плавании необходимо подобрать правильный костюм с гидрофобными особенностями, который будет отталкивать воду. Что касается бега – обувь с технологией ортезирования, стельки, все это должно повысить КПД двигательной активности, минимизировать энергетические затраты.

– Кому не стоит принимать участие в триатлоне?

Дмитрий Виговский

– Людям с боязнью воды, у кого серьезные проблемы со здоровьем, которые не позволяют долго заниматься двигательной активностью. Но стоит помнить, что триатлон – это комбинированная дисциплина. Если есть неприятности с опорно-двигательным аппаратом, то вам будет сложно крутить педали или бегать, но вы сможете прекрасно плавать.

Федерация триатлона и полиатлона Приморского края вместе с «Триатлон Центром ДВ» и клубом «Iron Team» организовали фестиваль циклических видов спорта «Железный остров». Соревнования пройдут на острове Русский в поселке Канал в районе школы №5.

«Железный остров» - это пятый этап отбора взрослой лиги триатлона, после которого сформируется команда «ТРИАТЛОН ЦЕНТРА ДВ» для участия во Всероссийских состязаниях IRON STAR SOCHI 2022.

В детских соревнованиях, которые получили ласковое название «дуатлоша», примут участие юные жители Владивостока в возрасте от трех до шести лет. Дистанция состоит из двух дисциплин: бега и велосипеда.

Детские и юниорские категории рассчитаны на подростков от 7 до 17 лет, ребята примут участие в дистанциях спринт и супер-спринт.

В триатлоне «Железный остров» наградят победителей по следующим видам спорта: «Железный забег» – бег, «Железная полторашка» – плавание, триатлон разных дистанций для возрастных категорий от 18 до 99 лет в категории абсолют.

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