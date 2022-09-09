Пострадавшие от потопов жители Приморья могут покинуть опасные территории на самолете

Перелеты будут осуществляться с 9 по 11 сентября. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

В Приморье ввели дополнительный авиарейсы для перевозки пострадавших от наводнения людей. Как рассказали в пресс-службе краевого правительства, самолеты будут доставлять приморцев по маршруту Владивосток – Кавалерово – Владивосток.

Рейсы будут выполняться по три в день с 9 по 11 сентября, а жителей Преображения 9 сентября на вертолете МИ-8 доставят в Находку. В региональном минтрансе добавили, что по расписанию будут летать самолеты между Владивостоком и Дальнегорском, а также между приморской столицей и Тернеем.

В пригородные поезда, следующие по маршруту Владивосток – Новочугуевка – Владивосток добавили вагон.

Напомним, что приморцы, пострадавшие от последствий тайфуна могут получить финансовую помощь и рассчитывать на меры поддержки. Например люди, оставшиеся без жилья, могут получить сертификат на его получение.

По данным ГОЧС, около 1000 домов в крае оказались подтоплены, стихия повредила 34 моста.

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