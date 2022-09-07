Тела животных выбрасывает на берега в Приморье

Приморцы поделились кадрами в социальных сетях. Фото: Telegram-канал @dpscontrolprim.

Тайфун Hinnamnor принес Приморью массу неприятностей, и жители края продолжают сталкиваться с новыми последствиями непогоды. Так, на берег моря выбрасывает живых и мертвых коров.

Труп одного из животных приморцы обнаружили в Находке. Судя по размерам, это теленок. Еще одну корову также встретили на берегу моря в этом же городе. Неравнодушные жители пытаются спасти рогатый скот, дают еду и воду.

Третье животное сняли на камеру на мосту между Екатериновкой и Владимиро-Александровским. Бедная корова крутится на месте, не зная, как ей преодолеть стремительный поток воды.

Напомним, что из-за тайфуна в одном из приморских поселков поток воды унес одноэтажный дом на проезжую часть. Из-за этого препятствия автолюбителям было сложно нормально ехать.

В Партизанске под воду ушли многие улицы, вода затопила некоторые квартиры. Из-за потопа дороги к 18 населенным пунктам оказались заблокированы, властям пришлось ввести ограничения.

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