Губернатор Приморья: из-за тайфуна Hinnamnor в регионе погибли три человека

Тайфун размыл мосты и дороги, унес скот в водоемы, убил как минимум трех человек. Фото: Telegram-канал Олега Кожемяко

Приморский край все еще не оправился от последствий тайфуна «Хиннамнор», который ударил по региону с 6 по 8 сентября. Губернатор региона Олег Кожемяко заявил о смерти трех человек во время непогоды, об этом он сообщил в эфире радио «Владивосток FM».

ТРАГИЧЕСКИЙ ШТОРМ

По словам главы региона, погибла женщина в Лазовском районе. Ее смыло течением реки Киевка, как уже писала «Комсомольская правда – Владивосток». Вода поднялась ночью. Другими жертвами стихии оказались мужчина из Тернейского района, который утонул в машине, а также женщина в Дальнегорске. Ее тоже атаковал поток воды из-за паводка.

Добавим, что, по неподтвержденным данным, в Партизанском районе Приморья скончалась еще как минимум одна женщина. «КП» рассказывала, что очевидцы сообщили о смерти супружеской пары. Двое пенсионеров застряли в авто во время паводка. Машина начала тонуть, глава семьи вышел за помощью и пропал, а женщина погибла. Правоохранительные органы официально еще не прокомментировали ситуацию.

Удара такого масштаба определенно не ожидала. Вместо прогнозируемых 153 миллиметров осадков районы Приморья встретили более 400 миллиметров дождей, что в несколько раз превышает месячную норму.

РЕЖИМ ЧС НЕ СНЯТ

Подтопленными остаются 24 дома в частном секторе, 28 мостов разрушены. 18 пунктов все еще остаются без транспортной связи с «Большой землей». Жители Приморья подали уже более 636 в оценочную комиссию, чтобы компенсировать потери из-за прошедшей непогоды. Итоги ликвидации последствий страшного тайфуна прокомментировали «КП» в пресс-службе регионального МЧС. Восстановили пока только 12 мостовых переправ.

К счастью, в пунктах временного размещения жителей уже не осталось, все вернулись в свои дома. Борты МИ-8 продолжают доставлять грузы и провиант в отрезанные от цивилизации поселки. В Лазовский муниципальный округ завезли уже 10 бензиновых электростанций, 100 тепловентиляторов, керосиновые лампы и прочее.

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