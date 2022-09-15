Приехал во Владивосток, остался без чемодана: известный журналист и писатель поведал о дружбе с Владимиром Сунгоркиным

Владимир Сунгоркин часто гостил у Андрея Островского. Фото: Музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева

В среду, 14 сентября, скончался главный редактор «Комсомольской правды». О своей первой встрече со знаменитым публицистом, о том, каким Владимир Сунгоркин был человеком, рассказал журналист, писатель, пресс-секретарь Государственного объединенного музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева Андрей Островский.

– Это было году в 77-м, я был студентом, а Володя тогда уже работал на БАМе. Он приехал в университет, что-то ему по документам нужно было уточнить. Точно помню, что он стоял у доски с расписанием. Так и познакомились.

Связь мы с ним поддерживали, она была прерывистой, но постоянной стала с конца 80-х годов, когда Владимир вернулся в «Комсомолку». У нас с ним были совместные проекты, приезжая во Владивосток, он звонил мне и приходил в гости.

Году в 2013-14, когда «Комсомолка» выиграла грант РГО на производство документального фильма в 54 минуты и альбома про Курильские острова, Володя позвонил, попросил написать сценарий, так как я много посещал Курилы. На Итурупе мы встретились, я работал с операторами, в октябре в Москве занимались монтажом. В прошлом году, когда он приезжал на медиасаммит, мы дома обсуждали будущий проект, который запланировали на 2023 год.

Мы многократно сталкивались с ним на рафтингах, потому что оба были фанатами сплавов по горным рекам. У Володи стаж и опыт больше моего, всегда передавал нам карты, если они у него были. Лет 10-14 назад они с компанией шли по Самарге, но ошиблись в протоках и попали в залом. Тогда он мне позвонил по спутниковому телефону, все рассказал, я связался с селом Агзу, попросил людей помочь. После этого он всегда благодарил меня.

С ним никогда не было скучно. Примерно четыре года назад была смешная история. Он прилетел во Владивосток в конце мая - начале июня, отправился в тайгу на сплав. Его чемодан с вещами, который отправили из Москвы, потерялся. Из аэропорта Володя позвонил мне, попросил подсказать, где можно купить одежду. Закупился он тогда от носков до галстука.

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