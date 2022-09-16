Клава Кока ответила на обвинения после выступления во Владивостоке

Певица заявила, что не хотела никого оскорблять. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Русская поп-исполнительница Клава Кока ответила на обвинения в оскорблении чувств верующих и развращении молодежи, которые поступили в ее сторону после концерта под проливным дождем во Владивостоке на фестивале «Я, мы, тигр». Родителей возмутило все в шоу-программе певицы, от наряда, до текста песен. А вот фанаты, напротив, оказались в восторге и не покидали площадку даже несмотря на непогоду. Клавдия Высокова решила расставить все точки над «i» и объяснила, что теперь будет делать лейбл Black Star после всей этой ситуации.

– Покажите не хоть одно видео, где я матерюсь со сцены. С каких пор мой костюм называется плуголым (из-за непогоды певица была в пальто поверх голубого блестящего наряда)? Я не видела церковь и не знала, что она находится рядом. Более того артист не выбирает, где будет располагаться сцена. Я православная, крещеная и никогда бы не оскорбила чью-то веру. У меня есть песни, в которых присутствуют колкие фразы, но для городских мероприятий я использую их цензурные версии. И разумеется для каждого концерта есть согласованный заранее трек-лист. И на мероприятии во Владивостоке нас не просили исключать какие-то песни из программы.

Клава Кока заявила, что после всего, что произошло, она вместе с лейблом Black Star подаст ответное заявление в прокуратуру и через суд будет разбираться в том, что происходит. Также поп-исполнительница рассказала, что кто-то намеренно пытается очернить ее репутацию, доверительные источники сообщили, кто-то платит СМИ за клевету.

За артистку в своей манере вступился журналист Отар Кушанашвили. По его мнению, организаторы должны были понимать, кого они приглашают на свой концерт.

– Если вы выписываете человеку чек на 2 или 3 млн рублей, вы знаете кто к вам едет? Чего вы ждете от существа, выбравшего псевдонимом Клава Кока? А теперь на бедную девчонку ополчились. Почему я вступаюсь за нее? Потому что это другое поколение, – заключил журналист.

Напомним, в публичное поле скандал перешел после поста актрисы Марии Шушкиной в собственном Telegram-канале. Артистка заявила, что к ней обратилась подписчица с далеко не комплиментарным отзывом о концерте Коки.

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