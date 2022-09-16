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Владивосток16 сентября 2022 1:32

Клава Кока ответила на обвинения после выступления во Владивостоке

Певица заявила, что лейбл Black Star будет разбираться со всей этой ситуацией через суд
Максим ГРУЗОВ
Певица заявила, что не хотела никого оскорблять.

Певица заявила, что не хотела никого оскорблять.

Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Русская поп-исполнительница Клава Кока ответила на обвинения в оскорблении чувств верующих и развращении молодежи, которые поступили в ее сторону после концерта под проливным дождем во Владивостоке на фестивале «Я, мы, тигр». Родителей возмутило все в шоу-программе певицы, от наряда, до текста песен. А вот фанаты, напротив, оказались в восторге и не покидали площадку даже несмотря на непогоду. Клавдия Высокова решила расставить все точки над «i» и объяснила, что теперь будет делать лейбл Black Star после всей этой ситуации.

– Покажите не хоть одно видео, где я матерюсь со сцены. С каких пор мой костюм называется плуголым (из-за непогоды певица была в пальто поверх голубого блестящего наряда)? Я не видела церковь и не знала, что она находится рядом. Более того артист не выбирает, где будет располагаться сцена. Я православная, крещеная и никогда бы не оскорбила чью-то веру. У меня есть песни, в которых присутствуют колкие фразы, но для городских мероприятий я использую их цензурные версии. И разумеется для каждого концерта есть согласованный заранее трек-лист. И на мероприятии во Владивостоке нас не просили исключать какие-то песни из программы.

Клава Кока заявила, что после всего, что произошло, она вместе с лейблом Black Star подаст ответное заявление в прокуратуру и через суд будет разбираться в том, что происходит. Также поп-исполнительница рассказала, что кто-то намеренно пытается очернить ее репутацию, доверительные источники сообщили, кто-то платит СМИ за клевету.

За артистку в своей манере вступился журналист Отар Кушанашвили. По его мнению, организаторы должны были понимать, кого они приглашают на свой концерт.

– Если вы выписываете человеку чек на 2 или 3 млн рублей, вы знаете кто к вам едет? Чего вы ждете от существа, выбравшего псевдонимом Клава Кока? А теперь на бедную девчонку ополчились. Почему я вступаюсь за нее? Потому что это другое поколение, – заключил журналист.

Напомним, в публичное поле скандал перешел после поста актрисы Марии Шушкиной в собственном Telegram-канале. Артистка заявила, что к ней обратилась подписчица с далеко не комплиментарным отзывом о концерте Коки.

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