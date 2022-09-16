Гигантский ролл в ладошках: приморцы за несколько минут «уничтожили» блюдо для ТВ-шоу

Мероприятие привлекло немало голодных владивостокцев. Фото: Юлия ШЕСТЕРНИНА

Жителей дальневосточной столицы угостили огромным японским роллом, приготовленным на съемках выпуска программы «Поедем, поедим!». Крутили блюдо на VladiFoodStreet ведущий ТВ-шоу Федерико Арнальди и профессиональная команда ресторана «Токио». И главной интригой стал размер обещанного деликатеса, ведь информация в анонсах варьировалась: обещали от трех до шести метров. «Комсомольская правда – Владивосток» побывала на улице Адмирала Фокина и лично проследила за происходящим.

Приходили на гастрономический флешмоб люди постепенно. Сначала они не толпились у стойки, где собирали ролл, а рассаживались у столиков на Адмирала Фокина. Однако позже сотни голодных гостей окружили поваров.

Федерико Арнальди вместе с командой украшают ролл зеленью. Фото: Юлия ШЕСТЕРНИНА

Ведущий много шутил и разговаривал со зрителями. Следили за готовкой девяти поваров и знаменитого шоумена не только жители края, но и телевизионные камеры.

– А теперь переворачиваем! – кричал шеф-повар, и кулинары одновременно скручивали японское «сокровище» под счет «раз, два, три». Состояло пятиметровое угощение из рыбы, риса, огурца, сыра и листов морской капусты нори. Украшали блюдо три соуса, красная икра и зелень. По 175 кусочков лосося и тунца использовали для приготовления блюда, выкладывали их «радугой».

– Главный ингредиент нашего огромного ролла – это любовь, – поделился секретом Фредерико Арнальди.

Тарелок всем не хватило. Фото: Юлия ШЕСТЕРНИНА

Измерили размер готового блюда сначала с помощью приложения на iPhone – получилось 5,5 метра. Позже один из зрителей нашел рулетку, отметка на которой показала 5,4 метра.

Ролл получился длинный, больше пяти метров. Фото: Юлия ШЕСТЕРНИНА

Хотя признаемся – всех больше интересовал вкус блюда. В тот момент, когда организаторы задумались, каким образом лучше организовать раздачу, самые находчивые уже двинулись вперед и выхватили лакомый кусочек. К ним присоединились остальные.

Блюдо не успели нарезать, как тут же нашлись желающие его попробовать. Фото: Юлия ШЕСТЕРНИНА

Желающих попробовать чуточку гигантского ролла было около 100 человек. Некоторые успели получить добавку, а другим не хватило вовсе. Недостаток тарелок у организаторов не испортил жителям настроение, самые сообразительные накладывали блюдо в ладошки. Приготовленное угощение съели за несколько минут.

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