Больше 17 тысяч заявлений на компенсацию ущерба после тайфуна «Хиннамнор» подали жители Приморья

Специалисты министерства ЧС разбирают дом и территорию, пострадавшие от непогоды. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Тайфун «Хиннамнор» принес в Приморский край немало проблем. Многие населенные пункты остались без связи с внешним миром, мосты подтоплены, а в частные дома долгое время поступала вода. Жители края и оценочные комиссии продолжают подсчитывать ущерб. Количество заявлений на компенсацию увеличивается с каждым днем и на 20 сентября составило аж 17 250 штук.

Четыре населенных пункта до сих пор отрезаны: Дерсу и Дальний Кут Красноармейского района, Мартынова Поляна и Поляны Дальнереченского района. Проезд затруднен к селам Березовка, Пшеницино, Цветкова. Еще в 11 поселениях Ольгинского, Лазовского и Чугуевского округа нарушена связь. Свет и вода есть везде.

На сегодняшний день в восстановительных работах принимает участие более 750 человек и 300 единиц техники. 12 тонн продуктов привезено в пострадавшие районы. Доставка вещей первой необходимости продолжается.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» уже писала, что в регионе ввели ЧС федерального уровня. Работы ведутся почти в круглосуточном режиме. Ранее директор АО «Примавтодор» рассказал, что в Приморье свыше 1600 мостов, многие из них стоят больше 50 лет.

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