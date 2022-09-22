Кот Димасик. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Всем любителям животных давно известно, что домашний питомец, это не просто прихоть или милая зверушка, а полноценный член семьи. Ему также, как и людям нужно внимание, ласка и забота. Разве нет? Семья Рахимовых из Владивостока с уважением и любовью всегда относилась к своему бенгальскому коту с забавным прозвищем Димасик. Более того, пятнистого мурлыку знал весь двор, по словам хозяйки кота – Марины, их зверек был любимцем соседей. Но в один день, когда питомец пошел гулять на улицу (его часто отпускали, ведь это очень активная порода. А еще она очень дорогая. Котята стоят от 20 до 60 тысяч рублей), он так и не вернулся.

По следам похитителей

Марина и ее муж Александр забили тревогу не сразу, а лишь на следующий день. Димасик очень любознательный и в теплое время года иногда не приходит ночевать домой. По словам хозяев, для него это абсолютно нормально. Но время шло, а кота все не было. Местные бабушки и сотрудники детских садов (несколько таких учреждений окружает район, где живут владельцы животного) ни сном не духом, где же их любимый пятнистый хвостик, который часто приходил выпрашивать лакомства. Решено – нужно расклеить объявления о пропаже. Все это Марина и ее супруг сделали 13 сентября. В этот же день отзывчивая девушка написала Рахимовым, что их Димасика еще 11 числа забрала молодая пара, к счастью свидетельница смогла подробно описать их маршрут. Начались поиски.

– Мы нашли наших «доброжелателей», которые утащили с собой кота благодаря нашему знакомому по видео, отследили их примерное направление. Наугад выбрали ближайший дом, угадали. Муж и его друг нашли квартиру этой пары, но их там не оказалось. Муж узнал номер хозяйки, которая сдает жилье, позвонил этим ребятам, сказал, что они топят соседей, пусть приезжают. Открывается дверь – Димаси нет, – поделилась Марина Рахимова.

Питомец не любит долго сидеть дома. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Почему питомца не оказалось в квартире? По словам истинных хозяев питомца, им поведали такую версию: кот оказался слишком громким, к тому же еще и линял, паре это не понравилось. Димасю закрыли на балконе, а он взял, да и сиганул вниз. Благо это был всего лишь третий этаж. Играть в спасателей с такой проблемной кошкой парню с девушкой надоело, посмотрели вслед убегающему коту, да и махнули рукой.

– Так Димася оказался на улице в чужом районе. Я надеюсь, что эти люди будут читать мой рассказ, желаю им, чтобы у них никогда не было животных, они их недостойны!

Переживала вся страна

За несколько дней о пятнистом любимце узнала вся страна. Жители Камчатки, Москвы, Беларуси и других городов переживали за кота, писали в социальных сетях слова поддержки, как могли, распространяли информацию о пропаже. Марина и ее супруг все это время днем и ночью выезжали на любой звонок, если им говорили, что где-то заметили похожего котика, но все не то.

И вот наконец-то 19 сентября поступил звонок от девочки, она прислала Марине фотографии и видео животного. Димася нашелся! Это был он! Очень исхудавший, зато живой и здоровый. Через 15 минут Александр уже был на месте, а еще чуть позже, успевший прославиться на всю страну бенгал, мурлыкал дома на руках у хозяйки.

На следующий день питомец, как ни в чем небывало, собрался на улицу. Но пока выход во двор только на поводке и под присмотром. В «свободное плавание» зверька отпустят, только когда придет посылка с gps-трекером.

По словам Марины, с парой, которая унесла из родного района Димасика, она лично не связывалась и не хочет. Лишь надеется, что до этих людей дойдет, что с животными нельзя так поступать.

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