Экскурсоводы с мягкими лапками. Культурные кошки облюбовали музеи дальневосточной столицы

Питомцы стали частью коллектива и членами семьи

Во Владивостоке живут самые культурные кошки, многие из них не ждали приглашения, а сами пришли на пороги музеев и театров. У каждого питомца интересная история и судьба. Кто-то искал помощь и нашел, кто-то нагло заявился на порог, а кого-то заметили на заднем дворе, но каждый является частью культурной семьи и истории города.

КЕША В ПУШКИНСКОМ ТЕАТРЕ

Этот пятнистый красавец долго присматривался к Пушкинскому театру. По началу кот гулял на заднем дворе и расспрашивал у бывшей жительницы культурного учреждения кошки Маруси, которая уже нашла новый дом, как внутри обстоит обстановка. По началу он просто гулял на заднем дворе, в руки не давался, лакомствами заманить его тоже не получалось. Но вот в один день он перешагнул порог театра, покорил сердца сотрудников и решил остаться.

- Кеша живет с нами четыре года. Не могу сказать сколько ему лет точно, к нам он уже взрослым котиком пришел. Был такой худой, но было видно, что когда-то у него были хозяева, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» сотрудница театра Людмила Головко.

Большое столпотворение людей кот не любит, но, когда есть настроение, сидит в холле, наблюдает, кто же к нему зашел. В руки дается не всем, но, если вежливо попросить, возможно, разрешит себя погладить. Однако с сотрудниками театра Кеша очень ласковый, особенно с Людмилой.

- Знаете, Людмила Юрьевна для него уже как мама. Он всюду за ней ходит, - отмечает директор Пушкинского театра Александр Вовненко.

Любимое место в театре у кота это гардеробная, а точнее мягкое кресло, в котором ему нравится спать, но ради разнообразия он заглядывает и в другие уголки театра. Летом, например, он занимает подоконник и принимает солнечные ванны. Но домоседом его назвать нельзя. Кеша часто выходит на улицу и гуляет на заднем дворике театра, охотится на птиц. Вообще, он может ходить везде, но все-таки предпочитает обходиться без концертов и спектаклей, в гардеробе куда уютнее и спокойнее.

ТАК ЭТО НЕ ВАСЯ, ЭТО ВАСИЛИСА. ЧЕРНО-БЕЛАЯ КРАСАВИЦА В ДОМЕ МУЗЕЯ АРСЕНЬЕВА

Василису еще котенком в 2019-ом году привела в музей ее мама Пеструшка, которую сотрудники подкармливали, когда та гуляла рядом. Маленький пушистый черно-белый комочек не оставил никого равнодушным. По началу котенок заходил с мамой погреться, но сотрудники поговорили и приняли решение оставить ее в музее. Пеструшка то уже привыкла к улице, рвалась на улицу, а вот малышку забрали себе.

- Один из посетителей спросил, как зовут котика, но имя ей еще не придумали, не знали пол питомца. Был день ВДВ, мужчина заявил: «Будет Васька», потом уже выяснили, что Вася то на самом деле Василиса. Так кличка и прижилась, - поделилась с корреспондентом сотрудница музея.

В основном Вася гуляет в зале, где продают билеты, но ее звездный час наступает во время экскурсий. Ходит перед людьми, вертится вокруг экспонатов, рассказать о них не может, не поймут, но внимание привлечь у пушистой красавицы получается, это точно. Василиса охотно позирует на камеру, но оно и не удивительно, фотогеничности ей не занимать. Музей окружен частными домами, поэтому вокруг часто бегают кошки, гуляющие сами по себе, но Васенька их не жалует. Грозно шипит на всех, кто придет во двор.

КОШКА МАША ИЗ МУЗЕЯ АРСЕНЬЕВА

Музейную кошку Машу знают многие во Владивостоке. Эта черно-белая пушистая красавица живет в музее Арсеньева уже 10 лет и стала всеобщей любимицей. За такое долгое время у нее появились свои ритуалы, например, она ежедневно проходит по залам, проверяет на месте ли все экспонаты, а затем возвращается в кабинет к директору. Также ей нравится отдыхать у дежурной и в бухгалтерии.

- Было жаркое лето, в музее оставили дверь открытой, тогда кондиционеров у нас не было, и вот она к нам забрела. Мы испугались, что начальству это не понравится и выпроводили ее. Опять вернулась, в этот момент спускался наш директор Виктор Шалай, увидел ее, спрашивает: «Что это такое?». Сказали, что кошечка приносит удачу. На этом разговор и закончили, с тех пор она у нас и живет, - рассказала корреспонденту «КП-Владивосток» дежурная музея Лариса Ефимчук.

Лариса Николаевна дала имя маленькому котенку – Маша. Еще ее называют Марийкой, Марией Викторовной в честь директора, Машкой или Махой. Кошка выросла очень ласковой, любопытной и невероятно красивой. Когда была помоложе, ходила за посетителями, сейчас от большого внимания устает и прячется. Излишнее любопытство заводило ее в разные уголки города, благо у питомца был ошейник, на котором был написан адрес, где проживает Маша. Со временем кошка поняла, что от дома далеко уходить нельзя, но ее на прогулки все равно выводят под присмотром сотрудников.

У Маши есть друг - кот Рыжик, он живет в соседнем офисе и приходит поболтать и выпросить у кошки чего-нибудь вкусненького. А ей и не жалко, с удовольствием делится, вот только, когда нет настроения может и пошипеть на наглого гостя. Оба кота перенесли операцию. Кошку когда-то на улице пнули в живот и ее пришлось оперировать, а коту лечили глаукому.

Рацион питания у музейной кошечки непростой, а после операции иначе и нельзя. Окунь, филе тунца, фарш из краба – вот любимые вкусняшки пушистой смотрительницы музея. К тому же любительница деликатесов очень гордая, по музею ходит как по подиуму, вырабатывает походку. Маша окружена любовью и заботой, она уже не просто питомец, а часть семьи.

Раньше котики были в Музее Города и в Мариинском театре, но свободолюбивые Музя и Василиск не задержались надолго среди музыки, декораций и экспонатов.

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