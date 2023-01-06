Леопард-сирота, спасенный от паразитов и истощения, почти готов вернуться на волю после 6 месяцев лечения

Пятнистого нашли котенком, а теперь это взрослый зверь. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Добрый вести поступили из главного национального парка в Приморье. Леопард-сиротка Leo260M, которого нашли истощенным от паразитов в кишечнике, почти готов вернуться в дикую природу. Это подтвердил ветеринарный осмотр, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на ФГБУ «Земля леопарда».

Хорошее состояние животного оценил известный ветеринарный врач из Москвы Михаил Альшинецкий. Cпециалисты уточнили, что котенок набрал 8 килограммов и теперь весит 25, что является нормой для 9-месячного хищника. Осталось совсем немного реабилитации, и, если финальный осмотр подтвердит крепкое здоровье самца, на воле он окажется в ближайшие пару месяцев.

Напомним, спасение бедняги – это первый случай вынужденного изъятия дальневосточного леопарда из дикой природы в таком юном возрасте. Пятнистого малыша нашли за пределами национального парка «Земля леопарда», где находится ядро единственной в мире популяции редчайших животных. Вес лео не превышал веса худощавой домашней кошки – он не мог набрать и пяти килограммов. «Комсомолка» следит за судьбой хищника давно: к слову, совсем недавно он стал звездой фотоловушек из-за своей милой неуклюжести.

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