Грозный зверь или домашний котенок: спасенный в Приморье леопард проявил неуклюжесть

Leo 260M. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Малыш Leo 260M (имя подопечному пока не присвоили), которого спасли от смерти специалисты нацпарка «Земля леопарда» в Приморье, попал в объективы фотоловушек. Переживать не стоит: котенок здоров, все операции и пристальное внимание ветеринаров позади. Однако камеры запечатлели казусную ситуацию, в которую попал леопард, о чем сообщили в пресс-службе нацпарка.

Котенок попытался утолить жажду в небольшом пруду в своем вольере, но случайно упал. Момент умилительный: грозный хищник, вершина пищевой цепи, испугался воды и повел себя как неуклюжий котенок, как рассказали специалисты «Земли леопарда». Обиженный леопард уставился с удивлением на «опасность», будто не понимания, отчего вода такая мокрая.

– Да, леопарды –хорошие пловцы, но принимать ванны не в их стиле, – заключили в пресс-службе нацпарка.

Возвращаясь к более серьезной теме – дальнейшей судьбе потерявшего маму леопарда, который был на волоске от смерти – отметим: шансы вернуться в дикую природу высоки. Как недавно писала «Комсомольская правда – Владивосток», пока что специалисты за ним приглядывают. Котенок охотится на кроликов в своем вольере.

Реабилитация после травм была долгой. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Напомним, котенка нашли на границе «Земли леопарда» истощенным. Он умирал от паразитов в его организме. Но недавно знать о себе дала и старая рана – малыш где-то травмировал рану, что заметили не сразу. Однако после реабилитации хромота больше не проявляется.

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