По плану мобилизации подлежат 7,7 тысячи жителей. Фото: Руслан НОВИКОВ

На масштабном совещании в четверг, 22 сентября, региональные власти Приморья обсудили насущные вопросы, касающиеся объявленной частичной мобилизации. Губернатор региона Олег Кожемяко подчеркнул, что 150 сотрудников из краевого правительства получили повестки.

– Мы понимаем, что предприятия теряют сотрудников. Из сельскохозяйственной отрасли уходят механизаторы. Людей, задействованных в борьбе с ЧС, снимают прямо с объектов, – цитирует пресс-служба регионального правительства слова Кожемяко, – Но безопасность государства стоит на первом месте.

Чиновник добавил, что придется «заменять, переучивать» кадры на рабочих местах. Закрывать вакансии, считает Олег Николаевич, возможно, придется той молодежью, которая еще не попала под призыв.

– Из правительства Приморья 150 человек получили повестки, они тоже пошли в военкоматы, – заключил губернатор.

Согласно решению комиссии, призыву на службу подлежат жители, состоящие в запасе. По данным пресс-службы правительства, прежде всего это те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что в Приморья по плану должны мобилизовать 7,7 тысячи жителей. В пункты сбора на 22 сентября прибыли 1100 человек. Обновленных данных военные комиссариаты еще не приводили. Традиционный призыв на службу пройдет в октябре-ноябре 2022 года. Региональная и муниципальные комиссии утверждены постановлением губернатора.

Напомним, под призыв также попали вице-губернатор Камчатки Сергей Миронов и главный федеральный инспектор региона Евгений Макаров.

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