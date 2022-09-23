«Наша бабушка социальный предприниматель»

Социальный предприниматель выиграла полмиллиона на развитие собственного проекта. Фото: Из личного архива героя публикации

В год своего 60-летия педагог дошкольного образования из Владивостока Нина Георгиевна Забава зарегистрировалась в статусе социального предпринимателя. После чего бесплатно прошла обучение, подала заявку на грантовый конкурс и, неожиданно для себя, выиграла 500 тысяч рублей на развитие собственного проекта – частного детского сада. Корреспонденты «Комсомолки» встретились с Ниной Георгиевной, чтобы узнать, как превратить любимое дело в успешный социальный бизнес и где взять на это силы и средства.

Нина Георгиевна Забава. Фото: Из личного архива героя публикации

В Приморском крае 280 социальных предпринимателей. Среди них Нина Георгиевна Забава на особом счету. За житейскую мудрость, любовь к детям и активную социальную позицию ее ласково называют «наша бабушка».

– Мы уделяем особое внимание тем предпринимателям, которые за счет собственной инициативы и ресурсов меняют к лучшему жизнь в своем городе и крае, решают социальные проблемы, дают работу людям с ограниченными возможностями и другим социально уязвимым категориям граждан, – рассказала Ольга Кудинова, директор Центра инноваций социальной сферы (подразделение центра «Мой бизнес»).

ИЗ ПЕДАГОГОВ МДОУ – В ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

Нина Георгиевна 30 лет проработала в муниципальных детских садах Владивостока. Ей всегда было тесно в рамках госучреждения. В любимую работу она старалась привнести больше творчества и найти к каждому ребенку индивидуальный подход. Так появилась идея открыть частный детский сад, где дети были бы окружены любовью и заботой, а педагоги имели возможность внедрять свои парциальные программы.

– Я тогда была уже предпенсионного возраста 50+. Вела математику в детском саду, а моя коллега Марина Николаевна Зайцева – физкультуру. Всю скромную зарплату мы вкладывали в открытие собственного детского сада. Взяли в аренду 3-комнатную квартиру. Первое, что мы за свои деньги купили – это кроватки. Влезли в кредит, чтобы купить холодильник, кухонное оборудование. Никаких богатых мужей, спонсоров у нас не было. Было очень большое желание. И задор! – вспоминает Нина Георгиевна.

Маленькое дело новоиспеченных предпринимателей решало большую социальную задачу. В то время в новом микрорайоне Снеговая Падь работал только один муниципальный детский сад. Мест не хватало. «Китенок» стал первым частным детским садом в этом микрорайоне.

– Мы боялись всего. Вот сейчас придет проверка. Вот пожарные придут, вот «сэска» нас закроет. Вы знаете, нас же постоянно пугают. Не надо, сидите тихо, никуда не выходите, никому не афишируйте, рекламу не давайте. Ну, мы ж старорежимные, мы проверяли себя и перепроверяли, чтобы, не дай бог, нарушения, штрафы, санкции, – рассказывает учредитель и директор детского сада «Китенок» Нина Георгиевна.

ЗВОНОК ИЗ ЦЕНТРА «МОЙ БИЗНЕС»

Детскому саду «Китенок» 12 лет. За это время он разрастался до сети из трех детсадов, потом учредители решили оставить только один и переехать со Снеговой Пади на БАМ. А два года назад получили новый, «почетный», как говорит Нина Георгиевна, статус.

– Мне позвонили из центра «Мой бизнес» и спрашивают: не хотели бы вы получить статус социального предпринимателя? А зачем он мне? – спрашиваю. Мне ответили, что я смогу меньше платить налогов и получить целый ряд льгот. Я, конечно, сначала с недоверием к этому отнеслась, но было очень любопытно, – делится Нина Георгиевна.

По словам директора детского сада, больше всего ее удивило то, что есть люди, которые искренне заинтересованы помочь предпринимателям. За 12 лет ведения бизнеса она привыкла рассчитывать только на себя. В Центре инноваций социальной сферы (подразделение центра «Мой бизнес») Нине Георгиевне помогли подготовить необходимый пакет документов для получения статуса «социальный предприниматель». На него могут претендовать компании и ИП, которые способствуют решению социальных проблем общества. Критерии успешности для таких предприятий не только прибыль или объем продаж, но, что важнее, социальная отдача.

До звонка из центра «Мой бизнес» Нина Георгиевна и не знала, что все эти 12 лет по факту была социальным предпринимателем, и что с 2019 года в Приморском крае таким компаниям предоставляют целый ряд льгот:

- снижена налоговая ставка с 6% до 1%,

- кредит под 1%,

- за счет средств краевого бюджета можно получить услугу по созданию и продвижению своего бренда,

- пройти обучение по программам центра «Мой бизнес»,

- получить государственный грант от 100 до 500 тысяч рублей.

В «Китенке» всего 11 воспитанников от полутора до шести лет. Фото: Из личного архива героя публикации

БИЗНЕС ОТ СЕРДЦА

Детский сад «Китенок» как социальное предприятие выиграл в грантовом конкурсе 500 тысяч рублей, средства идут на оплату аренды помещения. Для малого предприятия – это большое подспорье. Сейчас, когда дефицит мест в муниципальных детских садах перестал быть таким острым, спрос на услуги частных детсадов во Владивостоке падает. В «Китенке» всего 11 воспитанников от полутора до шести лет, работает пять постоянных сотрудников и шесть приходящих специалистов.

– Мы все равно будем работать, придумаем новые услуги, будем помогать родителям воспитывать детей, – уверена Нина Георгиевна. – Мы нужны детям, для которых важны камерная семейная атмосфера и индивидуальный подход, специальное питание. Это очень важно, когда ребенок с радостью бежит в детский сад. Чтобы он чувствовал себя свободно, радостно, чтобы его здесь любили.

25 ноября 2022 года в ДВФУ социальные предприниматели примут участие в работе Первого Дальневосточного форума «Бизнес от сердца». Нина Георгиевна Забава обязательно будет:

– Мне ж надо тоже в люди выходить. Кого-то послушать, пообщаться, опыт перенять, своим поделиться.

И ей, педагогу и предпринимателю с большим стажем, безусловно, есть, что рассказать о том, как делать бизнес от сердца.

Подробнее о получении статуса социального предпринимателя и участии в форуме можно узнать на сайте Центра инноваций социальной сферы Приморского края https://mb.primorsky.ru/social-innovation-center и по телефону: 8(423) 279-59-09.

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