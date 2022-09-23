Частичную мобилизацию объявили 21 сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин вновь прокомментировал решение президента РФ о частичной мобилизации. Он отметил, что многие северяне не ждут повесток, а идут добровольцами; при этом чиновник уточнил, кого именно касается оперативный призыв. В обращении в Telegram-канале он напомнил о мерах поддержки, на которые могут рассчитывать добровольцы или призывники, отправляющиеся на защиту Родины.

Среди форм помощи 300 тысяч рублей – единовременная выплата каждому, кто будет призван из региона; региональная помощь в размере от 500 тысяч до миллиона рублей; сохранение места работы за государственными и муниципальными служащими. Более того, мобилизуемых снабдят медицинскими комплектами, средствами связи и личной гигиены, организуют трансфер до мест проведения сборов.

– Понимаю, что у многих жителей округа есть вопросы. Пользуйтесь только официальными источниками, – заключил губернатор.

Ранее Роман Копин отметил, что решение президента единственно верное и своевременное. Он заявил, что Россия не бросит людей, которые в нее верят.

Напомним, в Приморье повестки получили 150 сотрудников регионального правительства. На Камчатке служить отправятся два высокопоставленных чиновника.

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