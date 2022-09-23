В стране проходит частичная мобилизация. Фото: Александр ГЛУЗ

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране и угрозе со стороны Запада. Уже на следующий день у военкоматов стояли очереди из мужчин с повестками в руках. Кто-то пришел вместе с родными, кто-то в одиночку, у всех своя история и мотивация. О том, что принесла мобилизация в жизни приморцев, с «Комсомолкой» поделились сами призывники.

Иван (здесь и далее имена изменены по просьбе героев истории) узнал о том, что его призывают в армию утром 22 сентября. Уже 23 числа мужчина собрал рюкзак с самым необходимым. Просто потому что не знал, что будет дальше после того, как явится в военный комиссариат. Кстати, встретиться нам удалось с ним у военкомата Ленинского и Фрунзенскгого районов Владивостока. Приморцу 39 лет, сам он офицер запаса, прошел когда-то военную кафедру. С журналистом общался легко, даже с долей юмора, сохраняя позитивный настрой.

– У всех моих знакомых, кто получил повестки есть жены, дети, у кого-то по два-три малыша. Мы пока ничего не знаем, куда нас повезут, что будет дальше. Но зато я знаю, что меня будут ждать два моих ребенка. Бывшая жена, надеюсь, тоже подождет. Сегодня вот даже обняла. Лично я автомат держал в последний раз в 2004 году, делал семь выстрелов в мишень, думаю, наловчусь.

Кириллу 37 лет, вместе с ним в военкомат пришли жена и мама. Повестку получила именно мать, так как он был прописан в ее доме, на следующий же день приехал. Мужчина оказался не особо разговорчив. Да оно и понятно, когда рядом стоит супруга в слезах и пожилая мама, которая переживает за сына.

– Сам я работаю в компании, не буду распространять название, но я не первый, кто из наших сотрудников явился по повестке. Не знаю, куда нас отправят. Для начала предстоит пройти обучение, хоть я и служил в 2011 году, буду вспоминать, как это было.

Девушки обнимают своих мужчин, пачкая тушью их куртки, но разве им есть дело до этого в такой ситуации? С молодыми влюбленными парами разговор короткий: «оставьте нас в покое». Людей понять можно.

Отметим, что о частичной мобилизации высказался Олег Кожемяко. Глава Приморья считает решения, принятые и озвученные президентом, исключительно важными. А также добавил, что угроза со стороны Запада нависает над нашей Родиной, поэтому необходимо сплотиться всей страной для борьбы с нацизмом.

Также «Комсомолка» ранее писала о том, что 150 сотрудников из краевого правительства получили повестки. Сборы призывников проходят во всех военкоматах Приморья, то и дело проезжая мимо учреждений можно заметить очереди из людей и автобусы.

В рамках частичной мобилизации мужчины, получившие повестки, обязаны явиться сразу. Как сообщил военный комиссар на совещании накануне, поручено мобилизовать более 7,7 тысячи жителей Приморья. Оповестили уже 22,7 тысячи человек. Повестки вручены 3,8 тысячи мужчин и женщин.

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