Во Владивостоке восемь тысяч жителей пришли на митинг в поддержку референдумов в ЛДНР

Прошел митинг 23 сентября. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

Больше восьми тысяч жителей Приморья пришли на главную площади дальневосточной столицы, чтобы поддержать референдум на Донбассе. На мероприятие пришла представители политических партий России, профсоюзов, общественных организаций, депутаты и молодежь.

В пятницу, 23 сентября, начался референдум о вхождении ЛДНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России. По всей стране уже открыли избирательные участки. Именно в честь этого события на главной площади Владивостока и прошло мероприятие.

Мероприятие посетили представители политических партий, депутаты и молодежь. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

Председатель Законодательного Собрания Приморского края, член Президиума Регионального политического совета Приморского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Ролик отметил, что голосование в Донбассе, Запорожье и Херсоне значимы не только для защиты население этих территорий, но и для восстановления исторической справедливости.

– Мы единый, многонациональный народ. Мы вместе с народами Донбасса, Херсона и Запорожья.

Многие уверены, что жители Донбасса согласятся войти в состав России. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

Первый секретарь приморского регионального отделения КПРФ Анатолий Долгачев заявил, что Родина включает в себя не только жителей Владивостока, но также и Донецка, Киева, Луганска, Одессы, и мы обязаны их защитить.

Лидер приморского отделения ЛДПР Андрей Андрейченко уверен, что на референдумах жители Донбасса, Запорожья и Херсона проголосуют за то, чтобы войти в состав России.

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