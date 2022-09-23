В приморье планируется мобилизировать больше 7700 человек. Фото: Виталий ТИМКИВ

После объявления президентом частичной мобилизации, молодые люди по всей стране, в том числе в Приморье, начали получать повестки. Перед многими сейчас предстает выбор: пойти на службу и помочь стране в трудную минуту, или стать уклонистом и сбежать. Постановлением губернатора Приморья Олега Кожемяко утверждено создание региональной призывной комиссии, по официальным данным, планируется мобилизировать более 7700 местных жителей. Призывники поделились своими мыслями на этот счет.

Так, Василий из поселка Славянка Хасанского района рассказал, что неожиданное получение повестки может поменять определенные жизненные опоры. В такие моменты приходит понимание, к чему нужно стремиться – к семье, своим детям и близким, потому что это главная опора и поддержка.

– Если за твоей спиной есть те, кого надо защищать, то ты идешь не сомневаясь. «Почему мне это не нужно?», «Почему я не должен этого делать?» – я себе эти вопросы не задаю. Есть законодательство, и оно устанавливает, что каждый военнообязанный в запасе должен пойти на фронт. Поэтому я не бегал, пришел сразу. Нужно учиться жить в сегодняшней реальности и понимать, что стабильности больше нет, поэтому надо уметь менять свое отношение к происходящему, находить источники мотивации для жизни, это должен делать каждый человек, – уверен Василий.

Василия мотивируют и поддерживают его близкие. Фото: из личного архива.

В число мобилизированных попал и Андрей, атаман станичного казачьего общества «Станица Аркуда», который уже был в зоне боевых действий.

– Против нас не просто Украина, а весь блок НАТО. Там очень много наемников. Всем страшно, но нужно откинуть страхи, превозмочь себя и показать, на что мы способны. Мы должны быть достойными сынами наших отцов. Тех предков, которые в 45-ом году били фашистов и победили их. Сейчас опять пришел враг, и теперь наша очередь защищать Родину, – поделился Андрей.

Андрей уже участвовал в боевых действиях. Фото: из личного архива.

Накануне глава края Олег Кожемяко провел совещание с главами муниципалитетов Приморского края. Главной темой обсуждения стала частичная мобилизация.

– Семь месяцев там гибнут наши парни. Мы не можем делать вид, что это нас не касается. Если мы не примем решительных действий, не отреагируем должным образом, не будем пресекать попытки уклонения, у нас не будет государства. Поэтому и людям нужно объяснять, что никаких отсрочек мы не можем дать. Повесток тем, у кого бронь, военкомат не дает, – отметил губернатор.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», ранее был сформирован отряд добровольцев «Тигр». Губернатор лично наградил бойцов, вернувшихся из зоны боевых действий. Также в Донбасс отправились кадровые военные. Отстаивать честь страны намерены и приморские чиновники. По заявлению Олега Кожемяко, 150 работников краевого правительства уже явились в военкомат.

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