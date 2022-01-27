Неизвестному науке леопарду-первопроходцу в Приморье дали венецианское имя

Leo-224M получил имя Казанова. Фото: принтскрин видео с фотоловушки, igor.metelskiy

Дальневосточный леопард, которого впервые зафиксировали за Транссибирской магистралью, получил необычное венецианское имя - Казанова. В переводе с итальянского "casa nova" означает "новый дом". Такое имя предложил Игорь Метельский, фотограф дикой природы, фотоловушка которого впервые запечатлела краснокнижную кошку.

Как уже писала "Комсомольская правда - Владивосток", хищника нашли в охотхозяйстве "Северная" в Надеждинском районе Приморья. Дело в том, что он ушел за 40 километров от ядра популяции - нацпарка "Земля леопарда". Поэтому и имя леопарду-сенсации, как назвали животное в пресс-службе нацпарка, дали очень символичное.

Порядка пятидесяти лет за Транссибом не видели дальневосточного леопарда, хотя это исконные территории для пятнистого хищника. Численность в ядре популяции увеличилась уже в 3 раза - это значит, что и дальше леопарды будут выходить за пределы обитания. В этом, стоит отметить, большая заслуга работников нацпарка.

Более того, новичка Казанову на "Земле леопарда" раньше не встречали - поэтому он и считается неизвестным науке. Теперь хищнику, как и всем взрослым особям, присвоили номер идентификации - Leo 224M.

- Я очень рад, что благодаря видео, снятому моей фотоловушкой, мы все получили новые знания и представление о передвижениях такого редкого животного, как дальневосточный леопард. Теперь главное на основе полученных материалов не останавливаться на пути сохранения и увеличения популяции этой прекрасной кошки. Я благодарен «Земле леопарда» за предоставленную мне возможность дать имя найденному зверю. Мне кажется, Казанова, что буквально переводится как новый дом, ему отлично подойдёт. Тем более, что в более традиционном переводе скрывается надежда и на то, что с подругами на освоенной территории у него должно быть все хорошо, – приводит пресс-служба нацпарка слова Игоря Метельского.

Сейчас фотограф и нацпарк договорились о сотрудничестве. "Земля леопарда" развернула дополнительные фотоловушки на месте, где обнаружен Казанова, и на месте даже побывал корреспондент "Комсомолки".

К слову, ранее "КП-Владивосток" рассказывала о другой находке нацпарке - редчайшем краснокнижном копытном.

СПРАВКА:

Отличить каждого из этих хищников ученым помогает узор пятен на боках, индивидуальный у каждой особи. После фиксации камерой взрослому животному присваивается свой номер по типу «Leo 01M», где «Leo» – видовая принадлежность зверя, «01» – порядковый номер, а «М/F» - пол животного (Male/Female).

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