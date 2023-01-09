О погоде рассказал главный синоптик края Борис Кубай. Фото: Мария ЛЕНЦ

Синоптики предрекли серьезное похолодание в Приморье в середине второй декады января. По словам главы «Примгидромета» Бориса Кубая, температура воздуха в крае опустится ниже -20°C после 14 числа. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказал Борис Кубай, за холодным фронтом с 14 января столбики термометров по всей территории края достигнут минусовых значений. В середине второй декады месяца во Владивостоке может похолодать до -20°C, а в северных районах Приморья морозы окрепнут до -40°C.

– Пожалуй, вторая пятидневка второй декады января будет самой холодной с начала нынешней зимы.

Напомним, что в крае ожидаются не только сильные морозы, но и положительные значения температуры воздуха в южной половине Приморья. Над Желтым морем в начале второй декады января будет наблюдаться активный циклогенез, который не принесет значительные ухудшения погоды. С теплым фронтом придут небольшие осадки, а с последующим холодным – умеренный снег.

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