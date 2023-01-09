Тематическая иллюстрация Фото: Алексей МАТВЕЕВ

Ближайшую неделю в Приморском крае воздух будет прогреваться, снегопады уйдут и вернутся только в пятницу в виде снега с дождем. Затем по региону ударят морозы. Прогноз погоды от Примгидромета приводит «КП – Владивосток».

По данным специалистов, 9 января фронты переместятся на север Японского моря и Сахалин, снег в центральных районах края начнет прекращаться. Над краем установился гребень антициклона с относительно теплой температурой: -1…-12 °C. Во Владивостоке 9 января солнечно. Максимальная температура воздуха -4…-7 °C, но во второй половине дня ожидается усиление северо-западного ветра.

Во вторник антициклон удержит свои позиции, в последующие трое суток осадков не ожидается. Ночью морозы в континентальной части окрепнут до -20…-26 °C, в горных районах до -28…-33 °C. На побережье и юго-востоке будет теплее: от -10 до -16 °C.

– Завтра днем в нижней тропосфере начнется трансформация воздушной массы в сторону тепла. День обещает быть даже немного теплее сегодняшнего. Потепление продолжится и в последующие дни, – прогнозируют сотрудники сервиса. – В краевом центре без осадков, сохранится свежий ветер. Ночью температура понизится до -12…-14°C. Днем, наоборот, станет на пару градусов теплее, чем сегодня.

Большую часть рабочей недели над Приморьем будет преобладать повышенный фон атмосферного давления. Температура большей части региона повысится до положительных значений, +1…+6 °C. Гребень антициклона обусловит спокойную без существенных осадков погоду. Лишь в последний рабочий день синоптическая ситуация изменится.

– В пятницу край окажется под влиянием фронтальных разделов циклона, смещающегося с северо-востока Китая на Хабаровский край. Он принесет с собой новую порцию осадков смешанного характера – снег, снег с дождем, дождь. По сегодняшним расчетам осадки в основном будут небольшими, в отдельных районах умеренными, – отмечают синоптики.

Напомним, ранее «КП» писала, что хорошая погода установится только до 13 января. С 14 числа температура воздуха опустится до -20 градусов. На севере края значения могут достигать -40.

– Пожалуй, вторая пятидневка второй декады января будет самой холодной с начала нынешней зимы. Таков предварительный диагноз и прогноз. Окончательные точки по поводу развития событий 13-14 января расставит консилиум синоптиков в первый рабочий день, – комментировал главный синоптик края Борис Кубай.

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