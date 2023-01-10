Спустя три недели после снегопада Владивосток продолжает страдать от плохой уборки улиц

Пешком или лучше на коньках? Фото: Социальные сети

Снегопад во Владивостоке прошел больше трех недель назад, но город по-прежнему утопает в сугробах и страдает от наледи. Ежедневно местные жители направляют десятки жалоб в Telegram-каналы Приморья и редакцию «КП» на плохо убранные тротуары и участки дорог. Редакция объединила сообщения земляков в одном материале.

Во вторник, 10 января, на первом совещании в 2023 году губернатор Приморья Олег Кожемяко посоветовал главе Владивостока Константину Шестакову закупить новую технику для расчистки дворов. Он уточнил, что снегопады будут повторяться, поэтому стоит рассмотреть возможность приобретения снегоуборочных машин в лизинг.

Мэр отметил, что расчистка города продолжается всеми возможными силами. Те машины, которые были задействованы на подъездах к площадкам для складирования отходов, теперь занимаются уборкой внутриквартальных дорог. Сложнее всего обстановка, по словам главы, сложилась в Снеговой Пади. Также комплексная уборка ведется на Набережной, Лазо, Суханова, Алиллуева, Ульяновской, проспекте 100-летия Владивостока, Маковского, Вилкова, Черемуховой, Фастовской и на гостевом маршруте.

Несмотря на то, что Вторую Речку, как выразился глава приморской столицы, «пробили», наиболее часто жалобы идут именно от жителей этого района. Страдает участок от Русской, 72, до Кутузова, 3. Утрамбованный снег посреди проходных участков наблюдается и возле кинотеатра «Нептун». В том числе каток сохранился на проспекте 100-летия Владивостока, 109, 111 и 113.

До. Фото: Социальные сети

– Управляющая почистила все около дома. Остальная территория в сугробах, видимо, про нас забыли, – пишут жители близлежащих домов.

А вот так выглядит светофор на остановке Кутузова. Добраться до кнопки с одной из сторон невозможно, так как столб завален кучей снега. Однако отметим, пока готовился данный материал, дорожники оперативно расчистили плотный сугроб.

После. Фото: Социальные сети

Негодуют в этом бардаке и жители Тихой. Снег сгребли в едином порыве, но сугробы так и лежат на обочинах. А спуск от остановки «Бухта Тихая» к домам на улице Космонавтов, в частности, к дому №27, не просто завален снегом, он настолько плотно утрамбован, что по нему сложно идти – напоминает разбомбленную дорогу.

Хоть ледянку бери. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Нашли тротуар на Тихой? Вот и мы – нет. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Перемещаемся на Первую Речку. Жительница района отправила в редакцию фотографии окрестностей домов № 96/2, 96/3, 96/4, 96/5 на Некрасовской и домов 31, 33 на Народном проспекте. Еще хуже ситуация в районе Океанского проспекта, 108, 110, – скопился мусор, застыл снежный накат, а кое где дороги превратились в вязкую грязь.

Посреди узкого проезда на Хабаровской лежит огромная куча обледеневшего снега. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

– Сейчас мы платим за уборку территорий ежемесячно приличные суммы, но живем в постоянной грязи. Не знаю, конечно, как в других районах, но в Первореченском это постоянная проблема, – подчеркивает местная жительница Ольга В.

Первая Речка все еще задыхается от мусора. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

По виадуку возле Некрасовского путепровода стоит идти внимательнее. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Один из дворов на Некрасовской улице похож на полосу препятствий. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Проблемные зоны сохраняются в районе Зеленого угла, который напрочь перекрывали во время снегопада. Непростая ситуация с лестницами на спусках, например, на улице Нейбута и на остановке Бурачка. Страдают и жители Толстого. Не самая радужная ситуация и в районе БАМа, основные дороги расчищены, но путь пешеходам преграждают масштабные сугробы с грязным снегом.

Пробраться к пешеходному переходу – задача не из легких. Фото: Ярослав ЮРИН

Огромные кучи снега на обочинах. Фото: Ярослав ЮРИН

Жители Владивостока откровенно устали перебираться по городу, словно через полосу препятствий... Прокуратура уже направила 72 предупреждения управляющим компаниям насчет плохо почищенных улиц, кто знает, что будет дальше.

Как на таких дорогах выживают малолитражки – загадка 2023 года. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

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