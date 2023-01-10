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НовостиВладивосток10 января 2023 2:26

Мэру Владивостока поручили закупить технику для уборки снега с внутриквартальных дорог

По словам Константина Шестакова, большое внимание мэрия уделяет Снеговой Пади
Павел САХАРОВСКИЙ
От жителей Владивостока губернатору Приморья поступают сообщения об очистке снега.

От жителей Владивостока губернатору Приморья поступают сообщения об очистке снега.

Фото: Милана СОКОЛ

На первой в 2023 году планерке, которую провел губернатор Приморья Олег Кожемяко, мэру Владивостока Константину Шестакову поручили закупить технику для уборки дворов от снега. Об этом глава края рассказал в своем telegram-канале.

Как поделился Олег Кожемяко, в Приморье продолжают ликвидировать последствия снегопада, но от жителей Владивостока поступают обращения по поводу уборки на внутриквартальных проездах.

– Все силы, которые у нас были задействованы под работу по расчистке подъездов к площадкам для складирования ТБО мы направили на вывоз снега с внутриквартальных дорог. Также заключили дополнительные контракты под грузовики. Основной акцент у нас на Снеговую Падь. На ближайшую неделю все расписано, будем работать исключительно ночью, а днем очищать тротуары, – отметил Константин Шестаков.

Как добавил губернатор Приморья, администрация Владивостока активно закупает спецтехнику в лизинг и продолжит вести работу в этом же направлении.

– Также рассмотрим возможность предоставлять добросовестными управляющим компаниям субсидии на приобретение малогабаритных снегоуборщиков для очистки узких проездов и дворов.

Напомним, что снегопад, принесший приморцам множество неприятностей, обрушился на край 21 декабря и продлился до 23 числа. За эти дни во Владивостоке произошло множество дорожных аварий, а люди добирались домой по высоким сугробам, самая сложная ситуация оказалась в Ольгинском районе.

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