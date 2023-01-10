Мэру Владивостока поручили закупить технику для уборки снега с внутриквартальных дорог

От жителей Владивостока губернатору Приморья поступают сообщения об очистке снега. Фото: Милана СОКОЛ

На первой в 2023 году планерке, которую провел губернатор Приморья Олег Кожемяко, мэру Владивостока Константину Шестакову поручили закупить технику для уборки дворов от снега. Об этом глава края рассказал в своем telegram-канале.

Как поделился Олег Кожемяко, в Приморье продолжают ликвидировать последствия снегопада, но от жителей Владивостока поступают обращения по поводу уборки на внутриквартальных проездах.

– Все силы, которые у нас были задействованы под работу по расчистке подъездов к площадкам для складирования ТБО мы направили на вывоз снега с внутриквартальных дорог. Также заключили дополнительные контракты под грузовики. Основной акцент у нас на Снеговую Падь. На ближайшую неделю все расписано, будем работать исключительно ночью, а днем очищать тротуары, – отметил Константин Шестаков.

Как добавил губернатор Приморья, администрация Владивостока активно закупает спецтехнику в лизинг и продолжит вести работу в этом же направлении.

– Также рассмотрим возможность предоставлять добросовестными управляющим компаниям субсидии на приобретение малогабаритных снегоуборщиков для очистки узких проездов и дворов.

Напомним, что снегопад, принесший приморцам множество неприятностей, обрушился на край 21 декабря и продлился до 23 числа. За эти дни во Владивостоке произошло множество дорожных аварий, а люди добирались домой по высоким сугробам, самая сложная ситуация оказалась в Ольгинском районе.

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