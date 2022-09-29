Мне говорили, что у меня ничего не получится: художника из Уссурийска наградил президент России

Иван Никитчик в окружении своих картин.

По указу президента России Владимира Путина приморский живописец Иван Никитчик получил почетное звание «Заслуженный художник Российской Федерации». «Комсомольская правда – Владивосток» считает, что о таких талантах нельзя молчать, поэтому наш корреспондент пообщался с этим творческим человеком и готов рассказать, чем живут его картины, где он черпает вдохновение, что он хочет рассказать людям через свои произведения, а главное, как он добился своего титула.

– Когда вы увлеклись картинами? С чего вообще все начиналось?

– Мой творческий путь начался с раннего детства, когда в пятом классе я написал картину о море, паруснике и выиграл школьный конкурс. Как сейчас помню, мне вручили грамоту и книгу «Юный художник». Прошло время, я учился в художественном училище в Благовещенске. А после армии поставил цель – продолжить свой творческий путь. И я поехал во Владивосток, поступать в институт искусств. Хотя мама говорила мне, что у меня скорее всего не получится, а я стоял на своем, это моя мечта и точка.

Творческий путь художника начался с детства. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

И продолжился после армии. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– Где черпаете вдохновение?

– Здесь стоит начать с предыстории. Я добился своего, отучился, поехал писать диплом на остров Шикотан. Там я увидел стихию рыбаков, их мужество, характер. Выходил вместе с ними в моря, написал их портреты, а также дипломные картины. Вот это вдохновение продолжило мою историю творчество.

Затем меня отправили в уссурийскую организацию художников, где меня очень сильно вдохновил Ким Коваль – известный российский художник. Меня зарядило его стремление, желание идти вперед, не сворачивать с пути и идти прямой дорогой, доказывать в искусстве свою цель.

На протяжении моего творческого пути со мной была моя супруга Ольга, она тоже связала свою жизнь с картинами. Мы путешествовали по Приморскому краю, писали этюды. И вот это вдохновение просыпалось с еще большей силой каждое лето на даче в Андреевке, где мы создали творческую галерею.

Иван Никитчик с женой Ольгой. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– Расскажите о своем творчестве, в каком стиле рисуете и что изображаете чаще всего?

– Я очень много работаю над образом нашего сильнейшего и красивейшего приморского края и над образом рыбаков. Например, я написал экипаж капитана Коновалова – героя социалистического труда в поселке Зарубино. Я вместе с ним ходил в моря и изобразил всю команду.

В своих картинах Иван Никитчик изображает приморское море. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– Где люди могут посмотреть на ваши картины?

– Есть картина, которую я посвятил художнику Федору Конюхову, где он стоит на яхте за штурвалом. Она находится в музее Арсеньева. Также мои работы можно посмотреть в городских и краевых музеях, в Приморской картинной галерее, в Уссурийске. Есть у меня большая картина «Солнышко», она победила в пекинском арт–биеннале.

У меня прошли персональные выставки в Японии, Владивостоке, Уссурийске, Санкт–Петербурге, Корее и Китае.

Картины творца можно посмотреть в музее Арсеньева и в Приморской картинной галерее. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Персональные выставки проходили в Санкт-Петербурге и в странах Азии. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Вдохновляют его и рыбаки. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– Работаете ли вы сейчас над какой-нибудь картиной?

– Я несколько раз был на Камчатке, этот край, его океан и мир вулканов меня покорили. Теперь я пишу об этом. На сегодняшний день я готовлю картину, которую посвящу столетию окончания гражданской войны на Дальнем Востоке. В октябре планирую устроить региональную выставку в крае.

В октябре художник планирует устроить региональную выставку в крае. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– Что касается вашей награды, для вас это было неожиданность или вы и так прекрасно понимали, что заслужили это звание?

– Творческий путь у любого человека – он нескончаемый, поэтому я знал, что мне есть к чему стремиться. Этот огонек творчества, он всегда будет со мной и продолжит мерцать на горизонте.

Несколько раз творец бывал на Камчатке. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– Что бы вы посоветовали начинающим художникам?

– На днях в нашу галерею в Андреевке приходили школьники с преподавателем. И учительница спросила у ребят, кем они хотят стать, когда вырастут. Все в один голос закричали, что будут художниками. Так что я могу лишь посоветовать писать картины так, чтобы у вас у самих было желание передать красоту, которая нас окружает, так, чтобы она всех радовала.

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