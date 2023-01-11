Белый медведь у острова Колючин. Фото: Наталья Калюжина // ФГБУ «Берингия»

День заповедников и национальных парков, который в России отмечают 11 января, – отличный повод рассказать об удивительной арктической земле. Выпрыгивающие киты, моржи, неугомонные птичьи базары, бескрайние тундры, высокие горы, завораживающие фьорды – все это и даже больше можно встретить в самом отдаленном национальном парке «Берингия», который раскинулся на 1,8 миллионах гектарах на Чукотке. А это, на минуточку, больше чем некоторые страны!

В честь интересного и на самом-то деле важного праздника ведущие радио «Комсомольская правда» на волне 90.4FM пообщались с представителями заповедной территории. О красотах и планах рассказали специалист по связям с общественностью Влада Вальченко и директор Владимир Бычков.

Прежде чем перейти к повествованию, сделаем ремарку: в названии национального парка ударение ставится на третий слог: берингИя. А теперь – поехали!

Самый таинственный памятник Арктики до сих пор не раскрывает своих секретов. Фото: Максим Антипин // ФГБУ «Берингия»

СУРОВАЯ. ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ

Чукотка – самый отдаленный и труднодоступный регион России. Не менее сложно добраться и до местных заповедных территорий. Однако огромные расстояния при желании не станут препятствием для того, кто хочет взглянуть на суровую северную красоту. А она здесь есть. Итак, сначала нужно долететь до столицы автономного округа – Анадыря. Из Москвы и Владивостока, например, есть прямые рейсы. Уже оттуда на местных авиалиниях можно добраться до поселка Провидения. Именно здесь расположен главный офис, из которого отправляются все туристические и экскурсионные группы. И что же видят люди на территории заповедной территории?

– Причин посетить нацпарк можно назвать много, но, пожалуй, самая любимая у наших гостей – это встреча с китами. Это впечатляет абсолютно всех и никого не оставляет равнодушным, – рассказывает Влада. – На морских экскурсиях можно увидеть очень близко – настолько, что можно даже сделать селфи – морских исполинов, китов, которые приходят кормиться каждое лето к берегам Чукотки.

Здесь за серыми китами можно наблюдать прямо с берега – на мелководье они добывают пищу и чешутся о дно, вращаясь в прибойных волнах. Фото: Максим Антипин // ФГБУ «Берингия»

Если повезет, то не избежать и рандеву с косатками. А вот шанс увидеть горбачей крайне велик, более того, эти мормлеки спокойно подплывают к лодкам, показывают свои хвосты и даже могут порадовать зрителей прыжком из воды.

Прыжок горбатого кита. Фото: Ольга Титова // ФГБУ «Берингия»

Каждое лето к берегам Чукотки приходят кормиться сотни китов. Горбатый кит. Фото: Максим Антипин // ФГБУ «Берингия»

Все это доступно в рамках разных туров, например, самого популярного под названием «Прикоснись к Берингии». Как отмечает собеседница, эта недельная (да-да) поездка собрала в себе все самое интересное, что можно увидеть в парке. Во время лодочного тура по проливу Сенявина путешественников ждут экскурсии к китам и лежбищам морских млекопитающих, визиты к местам огромного скопления птиц и китовой аллее, посещение памятников эскимосской культуры и древних поселений, таких, как Аван. Но и это не все…

КОРОТКИЙ. ОСОБЕННЫЙ

Делает парк совершенно особенным удивительное для Арктики богатство флоры и фауны; потрясающие разнообразные ландшафты: от бескрайних тундр до высоких горных хребтов, фьордовые бухты, которые встречаются всего лишь в нескольких местах в мире; уникальные памятники древней культуры морских зверобоев; и, конечно, живая культура коренных народов Чукотки.

Как отмечает Влада, за туристический сезон «Берингию» посещает около 100 человек, хотя спрос намного больше. Если вы хотите попасть в национальный парк, то планировать путешествие нужно сильно заранее, например, на этот год места начали бронировать еще осенью. Тем более на лето, которое на Чукотке из-за сложных климатических условий длится всего-ничего: с конца июля до начала сентября.

В теплое время года бескрайние тундры национального парка это идеальное место для пешего туризма. Фото: Ольга Кудрина // ФГБУ «Берингия»

– Парк состоит из пяти разрозненных участков, которые разбросаны по всему Чукотскому полуострову, и, конечно, охватить все пять за одно путешествие вряд ли получится, потому что территории отдаленные, а логистика – сложная, – объясняет представитель заповедника. – К счастью для путешественников, визитная карточка парка – пролив Сенявина – находится на самом доступном провиденском участке. Пролив Сенявина это такая «Берингия» в миниатюре.

Морские птицы образуют многомиллионные колонии на скалистых побережьях и островках. Топорок. Фото: Максим Антипин // ФГБУ «Берингия»

БЕЗБРАКОНЬЕРНАЯ

Любой национальный парк или особо охраняемая природная территория появляется неспроста. Ключевая задача любого экологического сообщества – сохранить пространство, приумножить богатство, подарить наследие будущим поколениям. И «Берингии» в этом плане повезло – сама природа помогает сохранять уникальную территорию, ведь попасть в нацпарк незамеченным – довольно сложно.

Прозрачный лед на озере Истихед. Фото: Максим Антипин // ФГБУ «Берингия»

– Кроме того, наш национальный парк – одна из немногих ООПТ в России, режим которой максимально лоялен к местным – коренным жителям Чукотки даже на территории «Берингии» разрешено вести традиционное природопользование, рыбачить, добывать морских млекопитающих, то есть заниматься традиционным промыслом. Поэтому случаи браконьерства у нас крайне редкие.

МОЛОДАЯ. ПЕРСПЕКТИВНАЯ

Владимир Бычков поделился приятной новостью – уже в этом январе «Берингия» отмечает юбилей – десятилетие нацпарка. Как говорит сам директор, «мы еще совсем молоды», и, тем не менее, у самой северо-восточной и отдаленной ООПТ России есть планы на будущее. Маленькими шажками заповедное пространство облагораживается, становится комфортнее и доступнее:

– В области экологического просвещения в феврале пройдет выставка в музейном центре в Анадыре. Она будет посвящена юбилею «Берингии». Продолжаем эко-просветительские уроки и акции во всех населенных пунктах, которые с нами граничат. Весной проведем фестиваль подледной рыбалки. В области охраны и мониторинга запустим новый модуль – кордон – в районе Истихедской косы. Еще хотим усилить инспекторский состав. В рамках научной сферы продолжаем изучать китообразных в Сенявском проливе, а также наземных млекопитающих и орнитофауны на всей территории парка. Для развития познавательного туризма подались на грант от министерства природных ресурсов и экологии. Возле Сенявинских горячих источников хотим возвести деревянные кухню и столовую, а также установить понтонный пирс для безопасного причаливания туристических лодок. В районе термальных источников планируем сделать лестничный марш, чтобы в должной мере благоустроить это замечательное место.

На территории Чукотского полуострова около границ национального парка «Берингия» находятся самые большие в Арктике лежбища тихоокеанского моржа. Фото: Максим Антипин // ФГБУ «Берингия»

ПОСТСКРИПТУМНОЕ

И если вдруг наш материал не убедил читателей познакомиться с Чукоткой поближе, то это обязательно должны сделать фотографии. Просторная и свободная территория, по северному суровая и прекрасная природа, удивительные звери и птицы, которых в обычной жизни можно встретить разве что в зоопарках да в видео на YouTube… И это уже не говоря про чистейший воздух. И кроме того – раскинувшаяся заповедная земля, местами расположенная за Полярным кругом. Разве это не завораживает?

Белек кольчатой нерпы. Фото: Максим Антипин // ФГБУ «Берингия»

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