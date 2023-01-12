Гармония с природой и ошметки браконьерства: как живет человек и тигр в Приморье

Амурские, или уссурийские, тигры. Фото: Sascha Fonseca // АНО «Центр «Амурский тигр»

Приморский край стойко ассоциируется с амурским тигром. На то, что это – земля полосатого хищника указывают даже флаг и герб региона, на которых изображена суровая кошка. Однако, несмотря на грозный вид, на хозяина тайги активно охотились, что привело к критической ситуации – зверя почти истребили. В середине двадцатого столетия оставалось лишь 30-40 особей.

Когда человек понял свою ошибку, то взялся ее исправлять. И вот сегодня, в начале 2023 года, специалисты отмечают – только в России обитает около 750 тигров, включая котят. И сами люди теперь смотрят на хищника иначе, он нам интересен. Да, все так же опасен, и все же пробуждает любопытство и желание взглянуть на одну из крупнейших кошек хотя бы издалека.

Фотографы стремятся сделать кадры диких животных. Фото: Дмитрий Мезенцев // АНО «Центр «Амурский тигр»

Все это – результат кропотливой и плодотворной работы. В День заповедников и национальных парков, отмечаемый в нашей стране 11 января, ведущие радио «Комсомольская правда» во Владивостоке поговорили о том, что происходит сегодня в этой сфере. На волне 90.4 FM директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев ответил на вопросы журналистов и рассказал о работе по сохранению численности хищной кошки.

СТРОЧКА ИСТОРИИ

«Центр «Амурский тигр» – это специальный фонд, деятельность которого направлена на сохранение и увеличение популяции зверя. Он появился всего десять лет назад, в 2013 году, по инициативе главы России Владимира Путина, «создателем» выступило Русское географическое общество.

Сегодня популяция животного стабильно растет, несмотря на бурное развитие Дальнего Востока, ошметки браконьерства и вырубку лесов – родного дома тигра. Конечно, это создает угрозу для хищника, но центр для того и был создан – всеми силами спасать зверя.

ДОБРО БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ

Не зря мы отметили «ошметки» браконьерства. Понятное дело, всегда будут ушлые людишки, стремящиеся без особых усилий озолотиться, но в наше время мир удивительным образом меняется, вектор направлен на сохранение окружающей среды, флоры и фауны, первозданности (насколько это возможно, конечно). Так что сотрудники природоохранных организаций усиленно трудятся во имя жизни.

Браконьеров активно ловят в Приморье. Фото: Пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю

– Еще недавно специалисты отмечали, что ежегодно от рук людей гибло порядка 50-70 тигров, сейчас эта цифра не превышает 10-15 особей. Браконьерство – явление социальное, по сути, это та же преступность. Полностью искоренить ее невозможно, но можно стремиться снизить к нулю, и на отдельных участках Приморья это удалось сделать. Сейчас сотрудники заповедников, национальных парков, служба охотнадзора серьезно оснащены, в своей работе используют квадрокоптеры, тепловизоры, различные приборы позиционирования. Даже есть приборы скрытого обнаружения людей в лесу. Все это на порядок подняло качество работы.

По словам собеседника, государственные власти тоже стали более оперативно реагировать на проблемы. Например, с 21 по 23 декабря 2022 года на регион обрушился сильный циклон, во многих частях края выпали 4-6 месячных норм осадков. И правительство быстро ввело режим чрезвычайной ситуации в четырех районах.

– Высокий снег осложнил жизнь не только людям, но и диким животным. Впервые в истории современной России в ареале тигра ввели запрет на охоту. Местные жители с пониманием отнеслись к этому, потому что знают – зверям в бедственном положении тоже надо помогать, чтобы на будущие годы копытных хватало как тиграм, так и людям.

Специалисты подкармливают копытных. Фото: Олег Кабалик // АНО «Центр «Амурский тигр»

НА ПУТИ К ГАРМОНИИ

Да и люди в целом стали иначе относиться к тигру. Если еще лет пять назад, говорит Сергей Арамилев, завидев хищника, человек хватался за ружье, или хотя бы стремился сделать это, то сегодня достает телефон и спешит включить камеру. Фотоохота лучше обычной.

Фотоловушки помогают специалистам в учете тигров. Фото: Национальный парк «Бикин»

Правда, тут стоит отметить, что полосатые кошки стали чаще выходить к населенным пунктам – об этом говорит тенденция последних трех лет.

– Это связано со снижением численности кабана из-за африканской чумы свиней, тигр вынужден увеличить в своем рационе косулю, а она обитает возле сельхозугодий. Также, приходя к домам, хищник переключается на собак – и это та проблема, которую мы пока не смогли решить в полной мере.

Приморцам компенсируют ущерб, который наносит амурский тигр. Фото: Дальневосточный филиал центра «Амурский тигр»

И, тем не менее, жители Приморья стремятся к гармонии с природой. Они рассказывают о вопиющих случаях браконьерства, о незаконном хранении частей тела животных, о нахождении зверей – все это позволяет быстро решать конфликтные ситуации и спасать животин.

Инспекторы за работой. Фото: КГКУ «Служба по охране объектов животного мира и ООПТ Хабаровского края»

Добавляет баланс между окружающей средой и человеком экотуризм, который в последние годы стремительно развивается. Создаются заповедники и национальные парки, землям присуждается статус особо охраняемых природных территорий (ООПТ); организации получают поддержку, в том числе и финансовую.

– Экологический туризм – самый безопасный для окружающей среды. Отдельно взятые заповедники и национальные парки, где удалось создать, в том числе при нашей поддержке, хорошую инфраструктуру, благодаря туризму получают прибыль до трети от своего государственного бюджета. Все полученные деньги направляют на основную деятельность, поэтому, если вы не верите фондам, то приезжайте отдохнуть в заповедники. Призываю всех, у кого есть возможность, чаще пользоваться экологическими тропами и смотреть, насколько у нас прекрасная, удивительная природа Приморского и Хабаровского краев.

Послушать подкаст полностью можно здесь:

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