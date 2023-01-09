На Камчатке двое подростков забили мужчину до смерти голыми руками

Подозревают в совершении преступления двоих 15-летних подростков. Фото: Артем КИЛЬКИН

Следственным отделом по городу Елизово СУ СК России по Камчатскому краю заведено уголовное дело в отношении двух 15-летних подростков. Они подозреваются в нападении на 56-летнего мужчину, которое произошло накануне Нового года. Пострадавший умер от полученных травм в начале января. Теперь специалисты решают, по какой статье юноши ответят за свои действия, сообщили 9 января в СУ СК РФ по Камчатскому краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды».

В ведомстве рассказали, что несовершеннолетние напали на взрослого мужчину в период с 27 по 29 декабря 2022 года. Трагедия произошла в одном из общежитий города Елизово. Двое детей-хулиганов забили кулаками своего соседа. Пострадавший долгое время находился в тяжелом состоянии из-за большого количества полученных ударов по голове и телу, но спустя время организм мужчины перестал бороться, он скончался.

Сотрудники правопорядка доставили подростков в участок, где они признались в содеянном. Специалисты продолжают расследование уголовного дела, а дальнейшая судьба подозреваемых в преступлении еще решается.

Напомним, «Комсомолка» писала, что в Приморье подросток зарезал своего знакомого во время конфликта. От полученных травм парень скончался в реанимации.

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