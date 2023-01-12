«Владелец не найден»: корейцы обеспокоились историческим наследием во Владивостоке

Монумент расположен во Владивостоке. Иллюстрация из архива. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Дальний Восток России – одно из многих мест, где раньше жили представители корейской общины, к тому же, происходили ожесточенные бои с колонизаторами Японии. Один из памятников, сохранившийся во Владивостоке – это монумент в честь масштабного движения за независимость. Оказалось, сохранность объекта под вопросом... Ведь нет информации, кто вообще за него отвечает, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Мемориальная башня Шинханчон, следует из публикации Yonhap, была построена на Хабаровской улице во Владивостоке в 1999 году на 300 миллионов вон, пожертвованных членами Института зарубежной Кореи.

Памятник на Хабаровской. Фото: Yonhap

Надпись, объясняющая значение пагоды, установлена вокруг трех мраморных колонн высотой около 3,5 метра. Корейцы состояние монумента не раз критиковали, а корреспондент, прибывший из соседней азиатской страны, опубликовал репортаж о владивостокском памятнике. Башню Шинханчон, решила корейская сторона, срочно необходимо спасать.

Как отметили в представительстве МИД России во Владивостоке, Ситуация значительно усугубилась после начала пандемии коронавируса. Если раньше, благодаря большим потокам корейских туристов, регулярно посещавшим место памяти, монумент находился на виду, то сейчас он оказался в некотором роде заброшен. Следить за ним банально некому.

Беглый поиск информации подтвердил, что владельца у монумента нет. Объектом культурного наследия памятник не является, пояснили в администрации Владивостока. На балансе города, уточнили «Комсомольской правде», Башня также не состоит. Однако спасти общее с Россией наследие пытается Генеральное консульство Республики Корея. С ноября прошлого года ведет конструктивные переговоры с городской администрацией. Есть надежда, что памятник не оставят.

А наследие, признаем, действительно огромное. Еще в конце 19-го века власти Владивостока предлагали территорию улиц Союзной, Хабаровской, Амурской корейским переселенцам – до этого азиатские соседи жили по собственному желанию на окраинах Миллионки, оккупируя там земли. Поселение Шинханчхон, на месте которого установлен памятник, возникло в 1911 году после переноса из-за вспышки холеры более раннего места компактного проживания корейцев. Оно было размещено вблизи порта. В какой-то момент община на Хабаровской даже стала называться Корейской слободой.

– В 1915 году община насчитывала около 10 тысяч жителей и стало колыбелью антияпонского движения за независимость, где выдвинулись такие национальные герои как Ли Дон Хви, Ли Сан Соль и Хон Бом До, – добавили в представительстве МИД.

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