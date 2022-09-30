Военнослужащие запаса и резервисты занимаются на полигонах ТОФ. Фото: принтскрин видео, Telegram-канал Олега Кожемяко

Губернатор Приморья Олег Кожемяко проверил боевую подготовку жителей, призванных в рамках частичной мобилизации. Побывав на одном из полигонов Тихоокеанского флота, чиновник отметил высокую организацию учений. По словам главы региона, в палаточном городке чистота и порядок, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

– Есть мобильная душевая, прачечная, автолавка. Бойцы получили обмундирование и приступили к занятиям по стрелковому делу, медицине, инженерной подготовке, – рассказал Олег Кожемяко.

«Упали, оружие в одну руку, встали! Молодцы!» – раздаются приказы командования. Как ранее писала «КП», в пресс-службе Минобороны РФ подчеркнули, что обучают резервистов и военнослужащих запаса в Приморье профессиональные инструкторы.

В питании мобилизованных земляков не обижают. «Как обед?» – спрашивает губернатор. Солдаты на построении отвечают: сытно и питательно. Далее комвзвода докладывает, что бойцов встретили организованно, все необходимое в достатке. Адмиральского часа солдатам не положено – времени на подготовку мало.

В ближайшие дни на полигон подвезут дополнительное снаряжение для полевых условий. Ранее Кожемяко отметил, что совместно с ФАС накажет спекулянтов, повышающих цены на военное обмундирование и товары.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что необходимо разобраться со всеми нарушениями в проведении частичной мобилизации, как, например, попытки призыва неподлежащих к мобилизации мужчин и женщин.

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