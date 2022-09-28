Олег Кожемяко и ФАС пригрозили «военным спекулянтам» в Приморье

Иллюстрация из архива. Фото: Иван МАКЕЕВ

Олег Кожемяко, губернатор Приморья, на совещании с представителями Федеральной антимонопольной службы пригрозил тем, кто хочет нажиться в сложные времена. Глава края назвал резкое повышение цен на спецснаряжение для военных нужд спекуляцией.

– Это не просто нарушение правил торговли, – заявил Кожемяко.

Губернатор обратился к замруководителю ФАС РФ Сергею Пузыревскому. Олег Николаевич добавил, что вопрос нужно проработать на федеральном уровне.

К слову, на том же совещании губернатор доложил о ситуации с недобросовестными подрядчиками в Приморье. Он попросил коллег из ФАС посодействовать изменению регламента, чтобы в регионе не повторилась история с полотном на трассе Раздольное – Хасан. Напомним, ремонт летом 2022 года подрядчик выполнил некачественно, а потом власти не могли найти организацию на переделку из-за бюрократических сложностей.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что четыре района Приморья отчитались об досрочном выполнении плана по частичной мобилизации. Губернатор встретился с бойцами в одной из частей.

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