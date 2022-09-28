Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Владивосток28 сентября 2022 8:16

Олег Кожемяко и ФАС пригрозили «военным спекулянтам» в Приморье

Губернатор Приморья призвал не повышать цены на экипировку и товары для военнослужащих
Ростислав САХАЛИНОВ
Иллюстрация из архива.

Иллюстрация из архива.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Олег Кожемяко, губернатор Приморья, на совещании с представителями Федеральной антимонопольной службы пригрозил тем, кто хочет нажиться в сложные времена. Глава края назвал резкое повышение цен на спецснаряжение для военных нужд спекуляцией.

– Это не просто нарушение правил торговли, – заявил Кожемяко.

Губернатор обратился к замруководителю ФАС РФ Сергею Пузыревскому. Олег Николаевич добавил, что вопрос нужно проработать на федеральном уровне.

К слову, на том же совещании губернатор доложил о ситуации с недобросовестными подрядчиками в Приморье. Он попросил коллег из ФАС посодействовать изменению регламента, чтобы в регионе не повторилась история с полотном на трассе Раздольное – Хасан. Напомним, ремонт летом 2022 года подрядчик выполнил некачественно, а потом власти не могли найти организацию на переделку из-за бюрократических сложностей.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что четыре района Приморья отчитались об досрочном выполнении плана по частичной мобилизации. Губернатор встретился с бойцами в одной из частей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.