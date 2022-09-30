Владивостокская команда на домашней арене. Фото: БК «Динамо – Владивосток»

Утвержден календарь матчей баскетбольного клуба «Динамо» во Владивостоке на 2022-2023 года. «Комсомольская правда» составила список домашних игр команды, которая пришла на смену БК «Спартак-Приморье». Спортивные игры приморских баскетболистов начнутся 14 октября с кубкового матча против иркутского «Иркута». Встречи проходят в спортивном комплексе «Олимпиец» на Батарейной, 2. В министерстве физической культуры и спорта Приморского края отметили – все мероприятия бесплатные, вход свободный.

ИСТОРИЯ БАСКЕТБОЛЬНОЙ КОМАНДЫ «ДИНАМО»

«Динамо» – российский профессиональный баскетбольный клуб из Владивостока, созданный в 2021 году. Выступает в Суперлиге и Кубке России.

Ранее честь Приморского края в большом баскетболе отстаивал БК «Спартак-Приморье» – трехкратный чемпион Суперлиги и серебряный призер Кубка России. С 2005 по 2009 годы спортсмены выступали в Суперлиге А – элите российского баскетбола.

После нескольких лет в лиге ниже клуб вновь вернулся в сильнейший чемпионат страны. В течение двух лет приморцы завоевали путевку в европейский турнир «Кубок вызова ФИБА». Позже, из-за проблем с финансами, команда пошла на понижение. С 2013 года «Спартак» играл в Суперлиге-Первый дивизион, но в апреле 2020-го клуб завершил свое существование: власти Приморья решили приостановить заключение контрактов с игроками в профессиональных командах края. Средства были направлены на борьбу с пандемией.

БК «Динамо – Владивосток» пришел на смену «Спартак – Приморье». Фото: БК «Динамо – Владивосток»

Чемпионат Суперлиги стартует в начале октября 2022 года и пройдет в два круга плюс плей-офф, в которой выходят восемь лучших команд. Плей-офф на всех стадиях пройдет до трех побед.

Одним из основных соперников «Динамо» станет «Уралмаш» из Екатеринбурга, подписавший контракт с американским форвардом Нэймоном Райтом и сохранивший разыгрывающего Антона Глазунова. «Уралмаш» является действующим чемпионом Суперлиге (в финале обыграл московскую «Руну»).

Домашняя арена спортсменов располагается в СК «Олимпиец». Фото: БК «Динамо – Владивосток»

РАСПИСАНИЕ ДОМАШНИХ МАТЧЕЙ БАСКЕТБОЛЬНОГО КЛУБА «ДИНАМО» 2022-2023 ГОД

Октябрь 2022, Кубок России и Первая Суперлига

14, «Динамо» – «Иркутск»

18, «Динамо» – «Химки»

21, «Динамо» – «Университет-Югра»

Ноябрь 2022, Первая Суперлига

18, «Динамо» – «Уфимец»

21, «Динамо» – «Купол-Родники»

Декабрь 2022, Первая Суперлига

15, «Динамо» – «Тамбов»

18, «Динамо» – «Русичи»

22, «Динамо» – «Иркут»

Январь 2023, Первая Суперлига

8, «Динамо» – «Зенит»

11, «Динамо» – «ЦСКА-2»

29, «Динамо» – «СШОР-Локамотив-Кубань»

Февраль 2023, Первая Суперлига

1, «Динамо» – «Руна»

Март 2023, Первая Суперлига

2, «Динамо» – «Барнаул»

5, «Динамо» – «Новосибирск»

10, «Динамо» – «Темп-Сумз- УГМК»

13, «Динамо» – «Уралмаш»

Маскот «Динамо» во Владивостоке. Персонаж-талисман один и у футбольной, и у баскетбольной команд. Фото: БК «Динамо – Владивосток»

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» опубликовала список домашних матчей футбольной команды «Динамо – Владивосток» и хоккейного клуба «Адмирал».

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