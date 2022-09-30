Карикатура. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Депутаты Законодательного Собрания Приморья могут ограничить продажу алкогольных напитков и спиртосодержащей продукции в период мобилизации. Соответствующий законопроект рассмотрят в понедельник, 3 октября, на внеочередном заседании регионального парламента.

Инициатором внесения правок в закон «О регулировании розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, безалкогольных тонизирующих напитков и профилактике алкоголизма на территории Приморского края» выступил приморский губернатор Олег Кожемяко. Документы опубликованы на портале законопроектов на сайте ЗС ПК 30 сентября.

В рамках предложенного законопроекта правительство Приморского края сможет частично запретить розничную продажу алкогольной продукции в период действия режима чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера. После поправок данная мера коснется и периода проведения частичной мобилизации. Заметим, что ограничения не коснутся общепита – барам продажу алкоголя не запретят.

Судя по тексту документа, изменения коснутся отдельных населенных пунктов. Можно предположить, что продавать спиртное нельзя будет у военкоматов, гарнизонов, иных территорий, так или иначе связанных с призывом и обучением мобилизованных жителей. Такое мнение выразили ряд новых медиа Приморья.

Похожие правовые нормы уже действуют в Забайкальском крае, Амурской области, Республике Тыва, Ханты-Мансийском и Чукотском автономных округах. Их в качестве примера приводят авторы правок.

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