Работники центра помогут разъяснить бытовые вопросы и окажут психологическую помощь.
Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока
Во Владивостоке специалисты продолжают оказывать социальную и психологическую поддержку семья мобилизованных и участвующих в СВО горожан. В центре содействия трудится психолог и два социальных работника. Обратиться за консультацией можно лично на Фонтанную, 47, или по телефону 2750-703. При этом желающих могут принять не только по будням с 10 до 19 часов, но и в субботу с 10 до 15.
– Центр создан по указанию губернатора Приморского края. Основная цель его работы – оказать максимальное содействие семьям военнослужащих, которые нуждаются в социальной и психологической помощи, решении каких-то социально-бытовых вопросов, – уточнил заместитель главы администрации Владивостока Дмитрий Свитайло.
В центре отлажено взаимодействие со специалистами служб, которые могут проконсультировать местных жителей по вопросам призыва, кредитных и алиментных обязательств.
Как ранее сообщала «КП-Владивосток», по поручению губернатора Олега Кожемяко в Приморье открыли 34 центра оказания поддержки семьям военнослужащих, и родственникам тех, кто оказался призван недавно.
Получить ответы на актуальные вопросы о частичной мобилизации можно на сайте Объясняем.рф. и по следующим телефонам:
- горячая линия 122;
- горячая линия военной прокуратуры ТОФ 8 (423) 221-68-75;
- горячая линия для предпринимателей Приморья 8 (914) 797-80-31;
районные военкоматы:
по Ленинскому и Фрунзенскому районам Владивостока
8 (423) 240-06-77
8 (423) 241-27-06
8 (423) 241-26-74
по Советскому и Первореченскому районам Владивостока
8 (423) 236-18-01
8 (423) 236-32-33
8 (423) 231-28-64
по Первомайскому району Владивостока
8 (423) 227-73-56
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