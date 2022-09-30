Работники центра помогут разъяснить бытовые вопросы и окажут психологическую помощь. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Во Владивостоке специалисты продолжают оказывать социальную и психологическую поддержку семья мобилизованных и участвующих в СВО горожан. В центре содействия трудится психолог и два социальных работника. Обратиться за консультацией можно лично на Фонтанную, 47, или по телефону 2750-703. При этом желающих могут принять не только по будням с 10 до 19 часов, но и в субботу с 10 до 15.

– Центр создан по указанию губернатора Приморского края. Основная цель его работы – оказать максимальное содействие семьям военнослужащих, которые нуждаются в социальной и психологической помощи, решении каких-то социально-бытовых вопросов, – уточнил заместитель главы администрации Владивостока Дмитрий Свитайло.

В центре отлажено взаимодействие со специалистами служб, которые могут проконсультировать местных жителей по вопросам призыва, кредитных и алиментных обязательств.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», по поручению губернатора Олега Кожемяко в Приморье открыли 34 центра оказания поддержки семьям военнослужащих, и родственникам тех, кто оказался призван недавно.

Получить ответы на актуальные вопросы о частичной мобилизации можно на сайте Объясняем.рф. и по следующим телефонам:

- горячая линия 122;

- горячая линия военной прокуратуры ТОФ 8 (423) 221-68-75;

- горячая линия для предпринимателей Приморья 8 (914) 797-80-31;

районные военкоматы:

по Ленинскому и Фрунзенскому районам Владивостока

8 (423) 240-06-77

8 (423) 241-27-06

8 (423) 241-26-74

по Советскому и Первореченскому районам Владивостока

8 (423) 236-18-01

8 (423) 236-32-33

8 (423) 231-28-64

по Первомайскому району Владивостока

8 (423) 227-73-56

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