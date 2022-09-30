Частичную мобилизацию объявили 21 сентября. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Приморье по решению Олега Кожемяко, главы региона, создали комиссию по устранению и выявлению различных нарушений в процессе частичной мобилизации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Такая комиссия будет следить за проведением призыва в регионе.

Основная задача группы в том, чтобы оперативно реагировать на ошибки военного комиссариата. Муниципальные комиссии под объединением краевой появятся во всех районах Приморья. В правительстве региона напомнили: мобилизованы могут быть прапорщики, сержанты и солдаты – до 50 лет, младший офицерский состав – до 60 лет, старшие офицеры – до 65 лет.

Ранее «КП» писала, что, по словам Андрея Курбанова, замминистра военного комиссара в Приморье, призывают в первую очередь военнослужащих запаса и резервистов в возрасте до 35 лет, имеющих боевой опыт. Если их будет недостаточно для выполнения плана, повестки получат люди более старшего возраста.

Горячая линия в регионе работает по номеру 122, которая принимает обращения и вопросы, касающиеся частичной мобилизации (круглосуточно). «Комсомольская правда» ранее создала собственную линию, куда можно сообщить, если вы получили повестку, хотя не должны были. О том, как должны оповестить о мобилизации – в отдельном подробном материале КП.

В Приморском крае созданы центры поддержки для семей мобилизованных или участников СВО по контракту. Там специалисты решают вопросы социального спектра: помогают с устройством в детские сады, получением льгот, проводят юридические консультации. Адреса.

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