В чужой стране девушка осталась без вещей и денег. Фото: @anna.452.

Жительница Приморья незаконно пересекла границу и почти месяц провела в американской тюрьме. Об этом она рассказала в своих социальных сетях. Нетривиальными путями эпатажная дерзкая девушка, которая создает обшивки для автомобильных кресел, добралась до Соединенных Штатов, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Анна – уроженка Находки. Здесь она обшивала кресла и рули автомобилей кожей, поэтому себя она называет шьюхой. Но позже она решила покинуть Приморье и перебраться в США вместе с парнем. Только для своих целей она выбрала нелегальный способ: в Мексике пересекла границу через забор, за что поплатилась – 20 дней женщина провела тюрьме.

Как поделилась Анна в своих социальных сетях, у нее сняли отпечатки пальцев, забрали заграничный паспорт и все вещи, в том числе телефон с деньгами. Несколько дней она провела в маленькой камере в Сан-Диего: размеры комнаты достигали всего 25 квадратных метров, иногда там одновременно находилось около 70 человек, а из еды давали только буррито из фасоли, яблоки и воду, никакой зубной пасты и щеток.

В Находке Анна занималась обшивкой автомобильных кресел. Фото: @anna.452.

– Часов нет, как и зеркал с окнами. Туалет как аквариум. Душ? Не мечтай. Если ты вытянул ноги и поспал – повезло. Я сходила с ума наедине со своими мыслями: «Что же я натворила?».

Позже в кандалах и наручниках ее посадили в самолет для перелета в Луизиану, где ей выдали оранжевую форму, которая так и кричит «опасный заключенный». Здесь женщина смогла позвонить маме, а на свободу она вышла только 31 декабря.

Парень Анны до сих пор находится за решеткой, а сама она живет у американца.

Сейчас Анна живет у американца в Вашингтоне. Фото: @anna.452.

– Все 20 дней я думала об одном – как же я жалею, что уехала из Находки, что бросила все и всех. Каждый день я мечтала о том, чтобы вернуть все как было и жить спокойной жизнью, в тепле, комфорте и заботе. Спасибо родным, маме и бывшему мужу, которые поддержали меня и не отвернулись в самый сложный момент за все мои 32 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Экс-фотограф «Комсомолки» из Владивостока примерила на себя профессию дальнобойшицы в США

Прелести новой работы – это бесконечные пейзажи, красивые закаты и дорожная романтика (подробнее)

Блогер из Приморья рассказала о своих злоключениях в чужой стране

Новогодний праздник у популярной дивы из Владивостока не задался, но она не унывает (подробнее)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Что показать зимой в Приморье гостям из других регионов?

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.