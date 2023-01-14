Полиция разыскивает живодера, устроившего публичную порку собаке во Владивостоке

Что стало причиной такого поведения – неизвестно. Фото: принтскрин видео.

Полиция разыскивает мужчину, который избивал и грозился выбросить собаку в окно во Владивостоке. Сотрудники ведомства уже изучили видеозапись, на которую живодер заснял свою публичную порку, сообщает «КП».

На записи мужчина проявляет агрессию в отношении животного. Он вытаскивает собаку из шкафа, бросает на пол, избивает, а затем берез за шкирку и подносит к окну. Вероятно, так неадекват пытался запугать животное.

Что стало причиной такого поведения – неизвестно. На протяжении ролика мужчина нецензурно выражается, кричит и готовится выбросить пса из многоэтажки. Из его слов можно понять, что хозяйкой собаки является женщина, которой безразлична судьба питомца. По данным из социальных сетей, на агрессора написано заявление в полицию, а само четвероногое изъято у владельцев и находится у волонтера.

Полиция просит приморцев, располагающих информацией о местонахождении участников происшествия, сообщить в mvd.vladivostok. Также можно обратиться по телефону 8 (432) 249 00 04 или лично по адресу: Владивосток, улица Военное Шоссе, 24.

Напомним, ранее издание писало про неизвестного автомобилиста, который выстрелил в собаку из пистолета в Уссурийске. Транспортное средство и водителя нашли местные жители, которые пришли в ярость от такого поступка.

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