Мы повернулись, а в нашу сторону бежит медведь: жительницы Камчатки – об инциденте с хищником

Встреча с хищником произошла во время прогулки. Архив «КП». Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

– Мы прошли четыре километра, практически до самого Синичкиного озера. Остановились сфотографироваться, повернулись, а в 700 метрах в нашу сторону бежит черный медведь…

Такое рассказывают спасенные на Камчатке женщины. После увиденного, а это, к слову, произошло 13 января недалеко от Петропавловска-Камчатского, отдыхающие развернулись и побежали в сторону леса. Завидев первое попавшееся на их пути дерево, дамы бросили вещи и вскарабкались по ветвям.

Через время они прислушались, присмотрелись – вроде зверя нет, можно спускаться. Но вот беда – не получается. Вызвонили спасателей.

Сразу же на выручку выехали специалисты КГКУ «ЦОД» Камчатского края. Бравые мужчины на снегоходах быстро нашли женщин, помогли бедняжкам спуститься, укутали в куртки да увезли подальше от злополучного места.

– Если бы мы не остановились сфотографироваться, то и продолжили бы идти в сторону озера, – делится одна из спасенных.

И ведь не факт, что тогда бы история закончилась «хеппи эндом».

Сейчас в районе озера работают специалисты краевого охотнадзора.

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