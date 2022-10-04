Запомнится на всю жизнь: редчайшую кошку запечатлели на камеру жители Приморья

Leo 252M у вольера оленефермы Гамова. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Дальневосточный леопард, которого впервые обнаружили у полуострова Гамова в Приморье, освоился на новых землях, где эти пятнистые кошки не появлялись долгое время. Запечатлеть редкое животное смогли туристы нацпарка «Земля леопарда».

Как рассказали в пресс-службе национального парка, первый раз Leo 252M обнаружили летом у села Андреевка, фотоловушки смогли «поймать» леопарда с добычей в местной оленеферме. Появление на «Гамовском» кластере краснокнижного хищника подтвердило предположение ученых о том, что эти млекопитающие расселяется на юг.

Leo 252M всего два года, как только он вырос, то покинул свою мать Leo 101F, ученые наблюдают за ним с помощью фотоловушек. Хищник питается копытными местной олефермы и дикими животными, которые обитают рядом.

На кадрах, которыми поделился посетитель «Земли леопарда» Евгений Кормушин, зверь мирно отдыхает в густых зарослях и не пытается как-либо напугать людей.

– Мне удалось увидеть красивого, грациозного и в то же время спокойного, уверенного в себе хищника. Интересно, что в пути долгое время я считал, что при мне нет смартфона. Но когда остановились, чтобы посмотреть на леопарда, сразу же его нашел. Дух захватило! Увиденное запомнится на всю жизнь и останется со мной не только в голове, но и на видео, – поделился своими эмоциями турист.

Дальневосточные леопарды в России обитают только на юго-западе Приморья, в XX веке они пропали из исконных мест своего обитания и могли полностью исчезнуть с планеты. До того, как полуостров Гамова стал часть национального парка его территория постоянно страдала из-за пожаров и браконьеров, но со временем ее удалось восстановить.

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