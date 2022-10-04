Работы по созданию специальных пространств продолжаются с начала сентября. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Новые знаки, регулирующие парковку автомобилей, появятся на 30 адресах Владивостока. В городском управлении дорог рассказали, что на улицах приморской столицы оборудуют больше 3 тысяч мест для автомашин.

Работы по созданию специальных пространств продолжаются с начала сентября. Эти территории разграничивает синяя прерывистая линия, которую можно увидеть на дорогах и закрытых площадках Владивостока. Вместе с ней на проезжей части устанавливают автомобильные знаки, регулирующие систему парковки вдоль трасс.

Выделенные синей разметкой участки, по задумке горуправления, упрощают процесс парковки для водителей, упорядочивают его и облегчают движение для других автомобилистов. Предполагается, что в ближайшем будущем такая мера позволит существенно разгрузить траффик на дорожной сетке. Например, на участках, где паркинг сделают только с одной стороны, на противоположной части оборудуют знаки запрета.

Вскоре ведомство планирует ввести обязательные платежи, однако сейчас в местах с разметкой, где не запрещена и не регламентирована парковка, можно оставлять машины бесплатно. Когда придется платить – специалисты пообещали сообщить заранее. Горожане, проживающим в районе действия платной парковки, а также инвалиды, многодетные семьи и другие льготники смогут оставлять автомобили бесплатно. Реализует проект компания-концессионер «Цифровое Приморье».

Приводим список адресов, по которым будет организовано парковочное пространство (в мэрии предупредили, что постепенно перечень объектов может корректироваться):

- Уткинская (от переулка Павленко до Океанского проспекта (улица Уткинская от дома № 5 до Океанского проспекта, 31);

- Фонтанная (от дома № 17 до Алеутской, 45; от Фонтанной, 47 до дома № 61; от Фонтанной, 16 до Алеутской, 43; от Океанского проспекта, 20 до Фонтанной, 40);

- Светланская (от дома № 4 до дома № 20; от дома № 1 до дома № 11);

- проспект Красного Знамени (от пересечения с Иманской до проспекта Красного Знамени, 38);

- 1-я Морская (от пересечения с Алеутской до 1-й Морской, 8; от дома № 7 до дома № 9 на 1-й Морской);

- Адмирала Фокина (от дома № 19 до Океанского проспекта, 9; от Адмирала Фокина, 14 до Уборевича, 5);

- Батарейная (от дома № 4 до дома № 2; от дома № 2в до дома № 4; от дома № 12 до дома № 6а; улица Западная – от Батарейной до переулка Шевченко);

- Гоголя (от дома № 41 до дома № 39а; участок напротив дома № 10 по улице Крылова);

- Иманская (от Комсомольской 2, стр. 5 до дома № 2);

- Комсомольская (от дома № 1 до дома № 13; от дома № 2 до дома № 20в, стр. 2);

- Лазо (от дома № 8 до дома № 28);

- Экипажная (от дома № 4 до Светланской, 108);

- Набережная (от Светланской, 4 до Набережной, 1);

- Некрасовская (от дома № 84 до дома № 90);

- проспект Острякова (от дома № 2 до Океанского проспекта, 90; от дома № 11 до проспекта Красного Знамени, 37);

- Петра Великого (от Светланской, 47 до Светланской, 49);

- Пологая (от дома № 16 до дома № 36; от дома № 17 до Алеутской, 31; от Пограничной, 7, стр. 4 до дома № 15в; улица Пограничная, от дома № 20 до дома № 22);

- Посьетская (от дома № 10 до дома № 46; на Адмирала Захарова (от Бестужева до Посьетской); от Бестужева, 22а до 1-ой Морской);

- Прапорщика Комарова (от дома № 16 до дома № 34; от Алеутской, 52, стр. 2 до Прапорщика Комарова, 35в);

- Семеновская (от Сквера Городов-побратимов (Семёновская, 6г) до дома № 22; от Океанского проспекта, 16 по до Семёновской, 25);

- Суханова (от дома № 6 до дома № 6а; участок напротив домов № 6, 6а по улице Суханова, рядом со сквером имени Суханова; от дома № 1 до дома № 11);

- Уборевича (от Береговой, 8 вдоль Центрального сквера, участок вдоль улицы Уборевича, 6; от дома № 10а до дома № 12; от дома № 20 до дома № 30/37; от Уборевича, 17 до улицы Прапорщика Комарова, 35в);

- Калинина (от дома № 45 до дома № 29; от дома № 4б, стр. 2 до дома № 4к, стр. 2);

- Калинина (от дома № 42 до дома № 14; от дома № 117а до дома № 47);

- Фадеева (от дома № 1а до дома № 12ж);

- Дальзаводская (участок вдоль дома № 2, стр. 1 по улице Дальзаводская; от дома № 4 до пересечения с улицей Капитана Шефнера; вдоль дома № 27 по улице Дальзаводская; улица Капитана Шефнера от дома № 2 до улицы Светланская, 106)

- Корабельная Набережная (от дома № 1, стр. 2 до дома № 4; от дома № 6 до участка напротив дома № 1 стр. 2);

- Народный проспект (от дома № 43, корп. 1 до дома № 21а; от дома № 28, стр. 1 до дома № 28Б; возле дома № 11б; возле дома № 2);

- Пушкинская (от дома № 16 до дома № 68; от дома № 13 до дома № 107; улица Всеволода Сибирцева от дома № 25е по улице Пушкинской до улицы Всеволода Сибирцева, дом № 16, стр. 2);

- Светланская, 22 (плоскостная парковка);

- Уткинская, 15 (плоскостная парковка).

ПО ТЕМЕ:

Повернуть с другого ряда не получится, новая разметка появилась на оживленной дороге во Владивостоке

«Там помогут только бетонные блоки», - утверждают автомобилисты (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.