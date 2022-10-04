Паркоматы во Владивостоке уже готовы, но когда их запустят, неизвестно

Паркоматы готовы к запуску во Владивостоке Фото: Дарья НАУМЕЦ

Во Владивостоке готовы к запуску 37 платных парковочных пространств. Реализацией и установкой паркоматов занимался проект «Цифровое Приморье». Однако заработают ли они до конца этого года, решит администрация.

Новшества на дорогах города приморцы заметили еще весной. Станислав Журавлев, руководитель проекта «Цифровое Приморье», рассказал, что платные парковочные режимы уже показали высокий уровень эффективности в Москве. Стоит отметить, что оплачивать место для стоянки транспорта водителям придется, как правило, банковскими картами. Специальные автоматы, которые принимают наличные, расположены только на плоскостных парковках на улицах Уборевича и Светланской. Также внести платеж можно в приложении «Цифровое Приморье», которое доступно для скачивания в App Store и Google Play или через СМС.

37 платных парковочных пространств появились в приморской столице Фото: Дарья НАУМЕЦ

Отследить «нарушителей» могут специальные технические устройства, которые расположены в автомобилях. Машины проезжают по определенному маршруту каждые 15 минут и фиксируют номера транспорта на стоянке. Таким образом, «скупому придется заплатить дважды»: жадным водителям грозит штраф в размере 1000 рублей, что достаточно превышает сумму парковки. Если же на территории произошло ЧП: сломалась или застряла машина, образовалась пробка и так далее, то на место вышлют «контролеров», соответственно деньги за это время платить не нужно.

– После выхода постановления городской администрации о запуске парковочного пространства у жителей Владивостока будет 30 дней для того, чтобы разобраться, как работает система. Так положено по закону. Для жителей домов прилегающих территорий появится возможность получить резидентное разрешение, которое дает право на льготную и дешевую парковку, – поделился Станислав Журавлев.

Руководитель проекта отметил, что узнать место платного парковочного пространства приморцы смогут по специальному знаку. Стоимость часа парковки на 4 октября до сих пор неизвестна. В мэрии до сих пор не могут дать конкретные ответы, собственно, как и в «Цифровом Приморье». Да и если обратить внимание на паркоматы, то можно заметить, что дисплеи в настоящее время закрыты.

У приморцев будет 30 дней, чтобы разобраться в системе Фото: Дарья НАУМЕЦ

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» сообщала, что во Владивостоке начали устанавливать паркоматы. Власти отмечают, что эти деньги будут поступать в казну города.

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