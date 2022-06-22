Повернуть с другого ряда не получится, новая разметка появилась на оживленной дороге во Владивостоке

Новая дорожная разметка на Луговой озадачила водителей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Дорожники нанесли новую разметку в районе разделительного островка чуть выше Луговой, перед которым водители обычно поворачивали на Светланскую в сторону «Гайдамака». Теперь здесь появилась двойная сплошная, которую владельцы авто не замечают и по привычке просто перестраиваются через нее в последний момент.

На опубликованном в социальных сетях ролике видно, что теперь развернуться возле разделительного островка в сторону «Гайдамака» без нарушений уже не получится. Из-за новой разметки нужно сразу после виадука перестроиться в левый ряд с двумя полосами движения. Пользователи уже поделились своими впечатлениями о нововведении в Telegram-каналах:

– Она через месяц-два сотрется и все будет как прежде;

– Народу плевать на ПДД! взяли и повернули;

– Разметку нанесли, а ямы латануть?

– Там помогут только бетонные блоки.

К слову о бетонных ограждениях. Как ранее сообщала «КП – Владивосток», новый островок безопасности на пересечении Лазо и Суханова рабочие ограждают бордюром. Раньше здесь было популярное место для парковки, но власти решили внести изменения, так как оно мешало водителям – обзор закрывался с обеих сторон. Поэтому было принято решение заменить разметку на бортовой камень, или бордюр, чтобы люди больше не использовали это пространство как место для стоянки.

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