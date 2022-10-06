Тысяча людей на Камчатке остались без связи с внешним миром, а вода продолжает подступать

Вертолет со спасателями прибыл в село Соболево. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Село Соболево Камчатского края 6 октября оказалось отрезано от «большой земли». Дома людей топит, скот погибает, а связаться с близкими – невозможно. Все это стало последствием очередного циклона. Смыло дороги, и жители поселка оказались в ловушке стихийного бедствия. Вертолет со спасателями, необходимыми вещами и лодками уже отправился на место происшествия.

На борту воздушного судна большое количество специалистов и необходимое оборудование. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

В настоящее время для пострадавших работает два пункта временного размещения – местная средняя школа и гостиница. Расположены они на Комсомольской, 33, и Советской, 20.

По данным МЧС России по Камчатскому краю, уже в 2 часа ночи в Соболево были подтоплены 15 домов и 58 придомовых территорий. Но вода продолжала подступать. Прогнозы неутешительные: река Большой Воровский будет подниматься вплоть до 7 октября. Уровень воды уже подобрался к критической отметке. Паника охватила жителей поселка. Неизвестно, хватит ли им запасов еды.

Среди оборудования сотрудников МЧС были плавсредства. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Большое количество специалистов отправилось в поселок на борту вертолета. Это единственным способ связаться с людьми. В составе экипажа десять спасателей, оперативная группа и гидролог. Они окажут помощь пострадавшим и привезут необходимые вещи, в том числе лодки.

Стоит отметить, что еще вечером 4 октября дорогу к поселку Соболево ограничили для всех видов транспорта, сообщили КГКУ «Камчатуправтодор»,

В составе экипажа десять спасателей, оперативная группа и гидролог. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что больше 17 тысяч заявлений на компенсацию ущерба после тайфуна «Хиннамнор» подали жители Приморья.

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