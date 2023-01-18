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Владивосток18 января 2023 0:45

Ассоциация КМНС предложила в петиции Эрнсту отправить Якубовича на Камчатку из-за шутки

Директор фольклорного ансамбля Лидия Кручинина на съемках «Поля чудес» подарила ведущему бусы из корюшки
Ростислав САХАЛИНОВ
Леонид Якубович. Из архива «КП».

Леонид Якубович. Из архива «КП».

Директору «Первого канала» Константину Эрнсту послано письмо от камчатской Ассоциации коренных малочисленных народов Севера (КМНС). Повод достаточно интересный: в небезызвестном капитал-шоу «Полес чудес» от 13 января его бессменный ведущий Леонид Якубович крайне своеобразно пошутил о бусах из корюшки, которые подарила гостья, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Директор ассоциации Андрей Метелица в петиции Эрнсту намекнул, что если бы речь шла о другом народе, то уже проводил бы мероприятия в национальной столице, с извинениями.

– Наши коренные малочисленные народы Дальнего Востока не менее дорожат своей культурой, именем и героической историей своего народа, – отметил он.

В тексте письма есть предложение для Леонида Аркадьевича на безвозмездной основе на Камчатку, чтобы погрузить ведущего в историю развития региона, познакомить с традициями. Чтобы компенсировать моральный ущерб коренным народам и ассоциации, Якубович мог бы, считают в КМНС, выступить ведущим молодежного экологического форума «Экосистема» в сентябре 2023 года. Возражения дальневосточников понятны: ведь в шоу от 13 января Якубович сказал, что провоняет Камчаткой.

– Приехали сделать из меня идиота, то есть, чукчу! – сказал ведущий, когда на него надели этническую шапку.

Напомним, гостья шоу Лидия Кручинина – директор фольклорного ительменского ансамбля «Эльвель» на Камчатке, она сотрудничает с региональным Центром народного творчества. О ее талантах «Комсомолка» писала отдельно: под руководством мастерицы ее ученики возрождают забытое искусство создания предметов быта, одежды и корзинок из оленьей, рыбьей кожи.

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