Леонид Якубович. Из архива «КП».

Директору «Первого канала» Константину Эрнсту послано письмо от камчатской Ассоциации коренных малочисленных народов Севера (КМНС). Повод достаточно интересный: в небезызвестном капитал-шоу «Полес чудес» от 13 января его бессменный ведущий Леонид Якубович крайне своеобразно пошутил о бусах из корюшки, которые подарила гостья, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Директор ассоциации Андрей Метелица в петиции Эрнсту намекнул, что если бы речь шла о другом народе, то уже проводил бы мероприятия в национальной столице, с извинениями.

– Наши коренные малочисленные народы Дальнего Востока не менее дорожат своей культурой, именем и героической историей своего народа, – отметил он.

В тексте письма есть предложение для Леонида Аркадьевича на безвозмездной основе на Камчатку, чтобы погрузить ведущего в историю развития региона, познакомить с традициями. Чтобы компенсировать моральный ущерб коренным народам и ассоциации, Якубович мог бы, считают в КМНС, выступить ведущим молодежного экологического форума «Экосистема» в сентябре 2023 года. Возражения дальневосточников понятны: ведь в шоу от 13 января Якубович сказал, что провоняет Камчаткой.

– Приехали сделать из меня идиота, то есть, чукчу! – сказал ведущий, когда на него надели этническую шапку.

Напомним, гостья шоу Лидия Кручинина – директор фольклорного ительменского ансамбля «Эльвель» на Камчатке, она сотрудничает с региональным Центром народного творчества. О ее талантах «Комсомолка» писала отдельно: под руководством мастерицы ее ученики возрождают забытое искусство создания предметов быта, одежды и корзинок из оленьей, рыбьей кожи.

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