Эксперт из Приморья – о современном творчестве: «Журналисты помогают сохранить искусство»

По мнению искусствоведа, важна не только форма, но и концепция. Фото: Иван МАКЕЕВ

Во все времена искусство помогало людям выразить себя и мысли, вдохновляло их на улучшение своих навыков, но современное творчество понимают и принимают далеко не все. Названия, да и внешний вид некоторых работ вызывают у зрителей удивление и вопросы, а не чувство радости. В эфире радио «Комсомольская правда» во Владивостоке на волне 90.4 FM почетный член Российской академии художеств, искусствовед, старший научный сотрудник отдела исследований Музея истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева Ольга Зотова рассказала, можно ли увековечить произведения нынешних авторов и о механизмах отбора экспонатов.

– Что такое современное искусство?

– С одной стороны, это то, что создается в наше время, сюда можно отнести и академическую живопись, а с другой – когда художник пользуется нынешними средствами самовыражения.

Глядя на «Черный квадрат» Малевича, многие думают: «Я так смогу». Людям кажется простым нарисовать прямоугольную фигуру одним цветом. Но важна не только форма, не стоит забывать про концепцию и мысль, которую хотел донести автор. Современное искусство рассчитано не на ту реакцию, что вызывают картины предшествующих периодов, когда зрители видят что-то узнаваемое.

– Где грань между искусством и не искусством?

– Можно сказать, что сегодня она стирается. Раньше художники несколько лет учились и совершенствовали свое мастерство, сейчас для выражения творческой энергии можно пользоваться разными современными средствами, например, фотографиями, инсталляциями. В 2021 году я была на выставке «Арктический хронотоп» (0+) в Якутии, там представили фигуру человека из пластиковой пленки, который как космонавт висел в невесомости, а его руки словно таяли от солнца. Эта композиция была посвящена переосмыслению холода.

Почетный член Российской академии художеств, искусствовед Ольга Зотова. Фото: предоставлено Ольгой Зотовой.

– Надо осмыслять искусство, ведь иногда люди просто хотят посмотреть на что-то красивое?

– Если хочется только насладиться визуалом, в этом нет проблем. Нормы красоты со временем меняются. Сейчас мы можем восхищаться импрессионистическим портретом Жанны Самари, но раньше его критиковали, потому что работа для людей того времени была непривычной.

– Будет ли современное искусство сохранено как наследие?

– Сегодня прикладывается много усилий, чтобы предложить и создать способы хранения объектов современного творчества, например, сайнс-арта (симбиоз науки, искусства и технологий. – Прим.ред.) или ленд-арта (произведения, неразрывно связанные с природным ландшафтом. – Прим. ред.).

Мы не можем отрицать движение естественного хода событий в искусстве и культуре. Нужно подумать, как сохранить формы искусства, осмысления, творческих процессов, ведь если этого не сделать они погибнут. Журналисты тоже помогают сберечь современное творчество, так как пишут о нем и показывают снимки.

– От чего зависит, попадут картины на выставку или нет?

– Многие руководствуются определенными профессиональными критериями, например, Союз художников. А кураторы смотрят не только на качество, но и на то, подходит ли произведение концепции. Экспозицию «Лена и Японское море» (0+) я посвятила осмыслению художниками места своего пребывания. Приехали творцы из Якутска, привезли свои работы, которые отвечали общей теме. А задача музеев – сформировать все так, чтобы выставка казалась актуальной и не скучной.

– Есть ли цензура при организации выставок?

– Сегодня скорее ограничения, а не цензура. Связаны они с теми процессами, которые происходят в обществе, нормами морали, выставочные площадки стали аккуратнее работать с этими темами. Появилась необходимость указывать возрастные ограничения, например, если в произведении есть нецензурная лексика или элементы эротики. Но это делается для родителей, чтобы они решали, пускать ребенка на такую экспозицию или нет.

– Самая необычная выставка, которую вы посещали?

– В прошлом году я была в Красноярске и попала на экспозицию от центра современного искусства «Площадь Мира». Организаторы предложили создать выставку, которая бы музефицировала прошлое местных жителей. Многие люди откликнулись, принесли свои семейные ценности со времен СССР: чашки, ложки, альбомы. Развернули все на этаже, который напоминал коммунальную квартиру. Были представлены разные времена: 17-е года в красных тонах, 20-е годы, период оттепели с маленьким телевизором, который показывал «Еще раз про любовь».

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