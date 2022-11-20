Диджитал-художницы из Владивостока рассказали, почему сложно продвигать цифровое искусство в массы

По разным причинам не все галереи могут выставлять цифровые работы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В век технологий многие виды деятельности перешли в электронный формат, в том числе и искусство. Сейчас существует множество графических планшетов и программ, которые помогают творческим людям перенести свои идеи не на материальный холст, а на цифровой. Но диджитал-иллюстраторы сталкиваются с одной проблемой – им сложно найти выставочное пространство, чтобы показать свои картины вне интернета. Подробнее об этом корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» рассказала художница Екатерина Жилина.

Екатерина Жилина.

НЕ ДОТЯГИВАЮТ ДО ПОЛНОЦЕННОЙ ВЫСТАВКИ

Как поделилась девушка, для материальной выставки работа иллюстратора должна быть оформлена по стандартам – рама, багет (бруски, из которых изготавливают рамы для оформления плоскостных объектов изобразительного и прикладного искусства, – прим. ред.), паспарту (плотный картон с отверстием под рисунок, картину, фотографию, – прим. ред.). Более того картины для экспозиции должны соответствовать тематике, поэтому не все из них могут пройти художественный отбор.

Екатерина рисует акварелью, а после сканирует и обрабатывает свои работы на компьютере.

– Такие вещи, которые рисуются в диджитале, – это больше иллюстрации личного пользования, они простые, лаконичные, но не дотягивают до того, чтобы сделать из них полноценную экспозицию. Конечно, есть выставочные площадки, финансируемые государством, но у них другая направленность, они не смогут сделать выставки определенного формата. Современные вещи, которые запрашивает аудитория, не настолько тематично едины, а работы продвигать надо.

Возникает вопрос, почему же иллюстраторы не могут распространять свои работы в интернете? Они это и делают, но даже в цифровом пространстве есть свои проблемы. Из-за блокировок некоторых иностранных платформ художники не могут брать и давать рекламу, а также получать донаты (пожертвования, – прим. ред.). По словам Екатерины, не все люди готовы платить по сто долларов за картины, поэтому художникам приходится выкручиваться, кооперироваться с издательствами или искать точки сбыта продуктов для продажи своих работ в виде плакатов, шоперов, открыток и других вариантов мерча.

По мнению Екатерины, диджитал художникам сложно продвигать свои работы и в интернете.

– Выживание возможно через выход на площадки и прямой контакт с аудиторией, поэтому можно участвовать в различных маркетах. Но не все работы по фэндомам и тем более оригинальным персонажам могут зайти людям. Поэтому вариант стоять на «Сделано в Приморье» – это не формат доджитал-художников.

ВЫХОД ЕСТЬ?

На этом фоне цифровым иллюстраторам из Приморья помогает «Аллея Артеров». Здесь авторские картины используются именно как основа мерча, причем художники могут продавать футболки, брелоки и многое другое не только с героями популярных аниме и сериалов, но и со своими собственными персонажами. Корреспондент «Комсомолки» пообщался с организатором этого маркета Марией Рыбчак, чтобы узнать, как он появился.

Мария Рыбчак.

Как рассказала наша собеседница, в ковидное время во Владивостоке уже проходил маркет для художников – «Рыбный день», но когда он закончился, творцы ощутили острую нехватку торговых точек для своих работ. Весной 2021 года девушка защитила и получила грант, на эти деньги она организовала первую «Аллею».

– Грант мне дали весной весной, а реализация началась осенью. Все ждали этот маркет. Основная задача проекта – сплотить общество художников, общаться с новичками этой сферы и более опытными ребятами.

Мария организовала маркет с помощью выигранного гранта.

«Аллея Артеров» – это не просто площадка для продажи своего мерча, здесь устраивают различные конкурсы для художников и гостей, приглашают спикеров из других городов, которые самые продвигают свое творчество, зарабатывают на нем и могут поделиться опытом с другими. По словам Марии, маркет должен сплотить иллюстраторов именно с Дальнего Востока, ведь в Москве и Санкт-Петербурге подобные мероприятия проходят часто. В лекториях участвуют и местные ребята, которые преуспели во фрилансе в художественной деятельности или в работе в геймдев-компаниях (организации, которые занимаются созданием игр, от разработки и дизайна до выпуска на рынок, для мобильных телефонов, компьютеров, консолей и других гаджетов, – прим.ред.)

Рисунок Марии послужил афишей для «Аллеи Артеров».

– Все мы хотим реализовать свое творчество. Продажа картинок в виде тех же открыток – это не просто способ заработка, но и возможность показать себя, свои умения, получить поддержку от других художников и найти свою целевую аудиторию.

Кстати, следующая «Аллея Артеров» стартует 4 февраля 2023 года в 12:00 и продолжится до 19:00.

НЕ ТОЛЬКО МАРКЕТЫ

Но неужели у приморских художников есть только одна площадка, где они могут выставлять и продвигать свои картины? Корреспондент «Комсомолки» пообщался с сотрудником Центра современного искусства «Артэтаж» Радой Смолянской, чтобы получить ответ на свой вопрос.

По словам нашей собеседницы, у «Артэтажа» есть возможности для показа цифровых работ, но вместе с тем существуют и сложности, например, дом Демби – это старинное здание, которое задает определенный контекст, поэтому пространство необходимо правильно обыграть, хотя для диджитал-работ некая архаика может наоборот стать плюсом.

– Если говорить о технической части, то есть определенные условия. Нужно четко распланировать, как и на чем будут экспонироваться работы: если это видео, нужно необходимо учесть, что у нас не много оборудования, иногда авторам необходимо арендовать проектор. А график проведения выставки планировать так, чтобы были свободны мониторы, наушники и так далее, если они нужны. Все упирается в ограничения, связанные с небольшим бюджетом на продакшн.

Что касается традиционного оформления и тематики, тут нет жестких запретов. Как рассказала Рада, галерист, директор музея современного искусства «Артэтаж» Александр Городний предельно демократичен в выборе авторов и ни разу не было случаев цензуры цифровых работ. Также художников не будут заставлять «одевать» картину в раму, только если это не предусмотрено иллюстратором.

– Я думаю, что организация выставки от задумки до реализации – сложный и многофакторный процесс, который требует много труда и любви к этому делу, а также глубокого понимания материала, с которым художник и куратор работают, будь то масло, темпера, глина или новые медиа (сюда же можно отнести перформанс и акцию, вот с этим во Владивостоке сложнее).

Кстати, в сентябре в стенах ЦСИ «Артэтаж» прошла выставка «WAVE» («Волна»), посвященная цифровому искусству. Зрителям представили работы не только владивостокских художников, но и творцов из Китая и Вьетнама. Подробнее об экспозиции можно прочитать в нашем материале.

– Молодые художники, которых мы стараемся поддерживать, очень часто работают с цифровым медиумом. У нас довольно скромные технические возможности, но мы находим способы показать диджитал-иллюстрации.

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